Esposo de figura de Teletica se viste de mujer para promocionar negocio y ella reacciona sin filtros

El esposo de una querida figura de Teletica viene llamando la atención desde hace un tiempo tras aparecer en redes vestido de mujer promocionando el negocio familiar.

Se trata de Randall Cisneros, el marido de la ganadora de Mira quién baila y figura de Sábado feliz, la maquillista Mariana Uriarte.

Mariana Uriarte y Randall Cisneros tienen 16 años juntos. Fotografía: Instagram Mariana Uriarte. (Instagram/Instagram)

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El video que se hizo viral

Entre los negocios que tiene la pareja hay una tienda de ropa y él se atrevió a hacer lo que pocos harían con tal de buscar el éxito del emprendimiento.

En el más reciente video, Cisneros aparece modelando una enagua short azul, un croptop blanco, accesorios y calzado femenino con la excusa de que la modelo no llegó para mostrar las prendas.

“La modelo no vino, pero estoy yo, que soy el bodeguero y quiero enseñarles este hermoso outfit”, dice Randall en el clip viral que la tienda compartió en Instagram.

Los comentarios por el video se salieron de control, principalmente por el físico que presume el esposo de Uriarte y que se convierte en la envidia de muchas por cómo se entalla en la ropa que intenta vender.

Randall Cisneros no tiene problema en vestirse de mujer para promocionar el negocio. Fotografía: Instagram Mariana Uriarte. (Instagram/Instagram)

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Mariana Uriarte habló claro sobre su esposo

La Teja le preguntó recientemente a Uriarte qué piensa ella de que su esposo se vista de mujer y la empresaria no lo pensó dos veces para responder clara y directa.

“Mi esposo tiene cero masculinidad frágil y eso es lo que más me enamora de él. Los dos somos socios de negocios y sabemos que las redes sociales son todo y hay un montón de trends virales que uno tiene que replicar y él no tiene ningún problema en hacerlo”, afirmó la risueña presentadora de canal 7.

Contó que las ideas creativas del negocio son de ella; por lo que es ella misma quien elige qué videos hacer y sabe que cuenta con el apoyo incondicional de su marido para lo que sea.

“Mi esposo es todo y la verdad a uno le alegra muchísimo el corazón porque él siempre ha estado tanto en las buenas como en las malas. Los dos sabemos que tener negocios es un compromiso de los dos y saber cómo lo asume él, sin vergüenza a nada y solamente pensando que es algo de nosotros, me enamora”, destacó.

Así se ve vestido de mujer esposo de figura de Teletica

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“Somos esposos, amigos y socios”

Uriarte también defendió las ideas en un compromiso que tiene con la gente de hacerla feliz y de sacarle, al menos, una sonrisa.

“Con esto también hacemos feliz a muchas personas porque les sacamos la risa a todo el mundo y también es una labor que yo hago en mis negocios. Me encanta hacer feliz a la gente y a él también. Es un trabajo en equipo. Somos esposos, amigos y socios”, afirmó.

Los piropos para Randall no paran

Sobre los piropos que recibe su marido por cómo se ve de bien con la ropa que luce, dijo:

“Explícame la cintura y las piernas de mi esposo. Más de una nos queremos ver así con abdomen plano y todo”.

Luego dijo que no tiene problema en que la gente admire lo que, al final del día, es de ella.

“Soy cero celosa. Más bien a mí me encanta que vean a ese hombre tan guapo que yo tengo. Es más, va mucho al gym, entonces que muestre lo que tiene”, comentó después.

Mariana Uriarte se integró recientemente al elenco de Sábado feliz. Fotografía: Instagram Mariana Uriarte. (Instagram/Instagram)

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Mariana dijo que el reciente video de su marido como mujer no se compara con el de hace unos meses, cuando hizo uno de la Tropicoqueta –en alusión a Karol G– que también se viralizó.