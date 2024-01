Marianela Valverde abrió su corazón y habló del proceso en su intento por ser mamá

Marianela Valverde contó que ella forma parte de una comunidad con la que mantienen comunicación y apoyo. En la fotografía: Marianela Valverde. (Lilly Arce Robles.)

La conocida modelo Marianela Valverde continúa luchando con esperanza en su corazón para cumplir su sueño de ser madre.

En una entrevista con La Teja, Nela reveló que ella y su esposo están tomando un tiempo para analizar un embrión resultado de su segundo intento de querer ser papitos.

Este embrión se encuentra congelado y se le realizó una biopsia en el líquido que lo rodea, con el objetivo de obtener información genética relevante, la muestra ha sido enviada a Miami para un estudio de ADN, ellos esperan obtener respuestas sobre por qué no han logrado concebir y si existe algún problema corregible.

Además, la pareja está a la espera de la luz verde para proceder con la implantación del embrión y pedirle a Dios que todo salga con éxito.

Marianela Valverde y su esposo Juan David Cardona no pierden la esperanza de convertirse en padres algún día.

Los médicos compartieron con la expresentadora y su esposo, Juan David Cardona, que el resultado final está en manos de la voluntad divina.

“Podría ser que, a pesar de nuestros esfuerzos como futuros padres, los astros no estén alineados y si Dios y el más allá no lo permiten, simplemente no sucederá”, comentó Marianela.

Sin embargo, independientemente del resultado, están dispuestos a explorar otras opciones, como la donación de óvulos, ya que creen que hay múltiples caminos para convertirse en padres.

A pesar de los desafíos, Marianela se mantiene fuerte y valiente, reconoce que cuenta con un inmenso grupo de apoyo al que le agradece profundamente.

“No estoy sola, Dios me ha dado una batalla difícil, pero también me ha brindado herramientas para mantenerme firme, a pesar de los momentos de caída y tristeza. Han sido dos años de lucha y lo que puedo decir es que este equipo de apoyo, conformado por sicólogos, familiares, amigos y médicos, me dan la fuerza necesaria para seguir adelante”, expresó.

Marianela ya se había sometido a un proceso de fertilización, pero ningún embrión pegó.

Ayudar a otras parejas

Además, la expresentadora de Combate siente la responsabilidad de hablar sobre su experiencia para crear conciencia y brindar apoyo a otras parejas que se enfrentan a las mismas dificultades.

“Hay muchas mujeres y parejas que han pasado por este mismo proceso. Es más común de lo que la gente imagina. Sentí la necesidad de hablar en nombre de una comunidad que sufre en silencio y que me ha brindado su apoyo”, agregó.

Nela tiene el firme propósito de comunicar y educar, con el objetivo de evitar que otras parejas pasen por lo que ella y su esposo han experimentado debido a la falta de información y conocimiento, cree que cuando se tienen las herramientas adecuadas, los problemas pueden abordarse desde una etapa temprana y prevenirse en cierta medida.

La modelo visitó al Basílica de los Ángeles antes de acabar el 2023 para agradecer y pedir su milagrito.

La historia de la modelo Marianela Valverd es una inspiración para muchas personas que enfrentan desafíos en su camino hacia la maternidad, su valentía, perseverancia y deseo de apoyar a otros son un ejemplo de resiliencia.

Valverde despidió el año 2023 dando gracias ante la Negrita de los Ángeles, a la cual fue a visitar en diciembre a su casa en la Basílica de Cartago.

Según dijo, lo hizo porque la madre de los costarricenses es fiel testigo que ambos han hecho su mayor esfuerzo por lograr su sueño anhelado y que tuvo la necesidad de “tenerla al frente y expresarle humildemente lo que mi corazón le quería decir”. Para ella fue un día mágico porque sintió una gran conexión.

A medida que continúa su lucha, deseamos que Marianela y su esposo encuentren la felicidad y su deseo más grande de ser papás este nuevo año.