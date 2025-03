Marianela Valverde recordó la vez que suspendieron a Ítalo Marenco de Repretel y le quebró una costilla

Marianela Valverde, modelo y presentadora (Redes/Captura de video)

Marianela Valverde e Ítalo Marenco fueron compañeros en Combate y, aunque se veían muy felices y amigables frente a cámaras, hubo una ocasión que se dejaron de hablar como una semana.

La expresentadora de Repretel recordó en nuestro podcast “Aquí entre nos”, que puede ver completico en nuestro canal de YouTube, la vez que se enojó con él, así como cuando le quebró una costilla en uno de los juegos del programa.

Nela reveló además que la broma que le hizo de tirarle un sapo, cuando estaban en la casa de Guanto, le salió bastante cara a Marenco porque lo terminaron suspendiendo una semana.

Esto lo trajo a colación como parte de un juego de preguntas que le hicimos y en el que admitió que no está chiva con él por las bromas pesadas que le hizo durante este espacio de canal 11.

“No le guardo resentimiento ni cuando me quebró una costilla, ahí sí me salió caro”, reveló, pues según dijo muy poca gente se enteró de lo sucedido.

“Estábamos haciendo el color de la salsa (un juego) y el jefe me retó, tuvo la maravillosa idea de que bailara salsa con Ítalo y que me hiciera alzadas y bueno, en vivo en una de las alzadas que me hizo, como estaba enérgico, como es él, obviamente me alzó mal y me fisuró una costilla. Me levantó y todo mi peso cayó sobre el hombro de él y ahí me quebró la costilla.

“Al otro día tenía que trabajar en los Toros de Repretel, bailar en el redondel y no aguanté, me desmayé. La gente no sabía qué era lo que me había pasado (ni ella), me llevaron a la Cruz Roja del redondel y de ahí pasé a emergencia de la Bíblica y ahí se dieron cuenta que tenía una costilla quebrada y aún así no me he resentido con él”, terminó recordando entre risas.

Esa fue la cara de Marianela Valverde al recordar cuando Ítalo Marenco le quebró una costilla. (Redes/Captura de video)

La ahora futura mamá de Macarena agregó que comprende que esa es la personalidad de Marenco, al cual considera es un niño en cuerpo de hombre, pues muchas veces no dimensiona las consecuencias que puede generar una simple broma entre amigos.

“Con lo del sapo le dejé de hablar y hasta lo suspendieron una semana (risas). Es que además era empezando, tenía como una semana de trabajar en televisión como presentadora. ¡Qué bárbaro Ítalo, ya me estoy arrepientiendo de haberlo perdonado!”, dijo en son de broma.

