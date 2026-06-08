Mariazel Olle iba para África, terminó en Costa Rica de rebote y el país le cambió la vida a la famosa presentadora

Mariazel Olle es seguida por millones de personas a quienes les contó cada detalle de su visita a Costa Rica. (redes/Instagram)

Aunque Costa Rica no era el destino original para sus vacaciones familiares, la presentadora Mariazel Olle terminó completamente enamorada de nuestro país.

La actriz y conductora española-mexicana compartió este domingo un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que recordó la aventura que vivió junto a su esposo y sus dos hijos en suelo costarricense, luego de que el viaje planeado a África no pudiera concretarse.

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Mariazel Olle y su familia estuvieron en Manuel Antonio y en La Fortuna. (redes/Instagram)

Tras regresar a México para retomar sus compromisos laborales en el programa “Más Deporte”, Mariazel aprovechó para agradecer el cariño con el que fue recibida durante su estadía.

“Costa Rica, qué maravilla de país”, escribió al inicio de una publicación en la que destacó lo encatados que quedaron con nuestra naturaleza y platillos.

“Nos enamoraron sus paisajes, sus montañas, sus playas, su mar, su gastronomía… pero, sobre todo, su gente. Gente amable, educada, cálida y gentil”, expresó.

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La presentadora aseguró que durante el viaje entendió el verdadero significado de la frase “pura vida”, la cual, según dijo, va mucho más allá de una simple expresión.

“Ahora entiendo que el ‘pura vida’ no es solo una frase; es una forma de vivir, una filosofía que se siente en cada rincón”, comentó.

Mariazel Olle y su familia terminaron completamente enamorados de nuestro país. (redes/Instagram)

Mariazel también reconoció que viajar únicamente con su hija adolescente y su pequeño hijo representó algunos desafíos, pues intentó encontrar actividades que ambos disfrutaran por igual. Su esposo se tuvo que regresar a México antes de lo previsto.

“Costa Rica, gracias por recibirnos tan bonito. Nos faltó mucho por conocer, así que no tengo duda: volveremos”, concluyó la famosa presentadora.