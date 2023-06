Maribel Guardia le deja un mensajito a una famosa periodista farandulera tica

Maribel Guardia está pasando por un momento muy difícil en su vida por la muerte de su hijo. (El Universal )

Maribel Guardia sigue buscando la paz y la resignación por la muerte de su único hijo Julián Figueroa, el 9 de abril pasado.

En ese camino, el cariño de sus amigos ha sido fundamental para la cantante y actriz costarricense quien este lunes le dejó un mensajito a una famosa periodista de farándula, también tica para, precisamente, agradecerle por estar ahí.

Maribel se tomó un tiempito para hacer un posteo en su Instagram que dedicó a Verónica Bastos, quien actualmente es parte del programa farandulero de Telemundo, La mesa caliente.

Este es el posteo más reciente de Maribel Guardia, donde habló de su amiga Verónicas Bastos. Instagram. (Instagram)

“¡Cómo los amo Verónica Bastos y Alexis Núñez! Son las mejores personas y la pareja más linda. Gracias por estar con Marco (Chacón, esposo de Maribel) y conmigo en el momento más difícil”, escribió Maribel en sus redes sociales.

Guardia acompañó su comentario con una linda fotografía de ella y su esposo junto a Bastos y el esposo de esta, un famosísimo productor de televisión mexicano.

Vero y Alexis ya tienen bastantes añitos de estar juntos y hace unas semanas la controversial Niurka Marcos insinuó que la pareja no estaba muy bien que digamos en su relación amorosa.

Aunque Vero evitó la polémica, ella sí silenció bocas con algunas publicaciones donde mencionaba a su esposo, quien es el amor de su vida.

De hecho, este domingo por motivo del Día del Padre, Verónica Bastos enterró el tema y aplacó cualquier rumor que quiera surgir de nuevo con un mensaje muy lleno de amor.

“Qué rápido se nos pasó el día y aún así no son suficientes 24 horas para celebrar al mejor papá. El que nos hace reír, enamorarnos de él por su entrega y amor por nosotras. No me canso de agradecer a Dios por el gran papá que eres. Nuestra vida a tu lado es pura magia”, escribió Bastos este domingo en el mensaje que dirigió a su esposo en nombre de ella y de la hija de la pareja, Amanda, de 15 años.

¡Qué bonito que la pareja esté tan feliz y comparta toda esa felicidad con Maribel Guardia y su esposo! Ellos en estos momentos necesitan de ese cariño incondicional que solo lo dan los muy buenos amigos, y al parecer Verónica y Alexis han estado ahí para eso.

