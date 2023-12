Maricrís Rodríguez, presentadora Giros, recibió un hermoso detalle de parte de su novio

Maricrís Rodríguez estaba muy feliz con el detalle de su novio.

Maricris Rodríguez, la querida presentadora Giros, recibió una sorpresa que la llenó de alegría y emoción.

Recientemente la comunicadora celebró dos años de relación con su novio, con quien comparte una sólida relación.

Fue por eso que su pareja, como muestra de amor y seriedad en la relación, le dio un anillo de promesa.

Rodríguez nos compartió detalles sobre este momento tan especial. “Fijate que íbamos a cenar por nuestro aniversario y antes de salir me dio el anillo de promesa”, comentó.

La carismática presentadora dijo que fue un momento muy especial porque ahora ese anillo marca un compromiso entre los dos.

“Mi novio me dijo que este anillo era para que supiera que me amaba y que sus intenciones son serias, que más adelante quiere darme uno de compromiso, eso me puso muy feliz, porque tengo los mismos sentimientos”, contó emocionada.

La guapa también mencionó que ella y su novio han tenido conversaciones previas sobre el compromiso y han acordado alcanzar algunas metas antes de dar el siguiente paso. “Nos gustaría terminar algunas metas antes de un compromiso para que este no sea muy largo, así que me pareció muy acertado el momento para el anillo de promesa”, compartió la presentadora.

Rodríguez se ha destacado en el programa Giros por su carisma y profesionalismo, convirtiéndose en una de las personalidades más queridas de la televisión.

La guapa Maricris Rodríguez recibió un anillo de promesa. Cortesía.

Sus seguidores, compañeros de trabajo y familiares no dudaron en felicitarla por este nuevo paso en su relación y le desearon lo mejor para el futuro.