Maricruz Leiva muestra las impactantes cicatrices de su cuerpo y lo que hizo para disimularlas

Maricruz Leiva, expresentadora y periodista, lleva años sufriendo con lo que le pasó.

Hace seis años la periodista Maricruz Leiva llegó en condición crítica al hospital San Juan de Dios y con varias quemaduras en su cuerpo por un caso de supuesta mala praxis que por poco acaba con su vida.

Fue el 8 de setiembre de 2018 cuando la expresentadora de 7 Estrellas empezó a vivir “un calvario”, como ella misma lo describe, del cual todavía sigue sintiendo las secuelas tras el procedimiento estético al que se sometió el 27 de agosto de ese mismo año.

Hace un año ella ideó hacerse un tatuaje muy especial en su espalda, justamente alrededor de la piel dañada, como parte de una terapia mental para dejar recordar lo feo y enfocarse en lo que realmente importa.

Leiva nos contó que se está haciendo unas flores muy especiales que representan a cada mujer de su familia y que esa es como su forma de maquillar sus cicatrices después de tantos meses de dolor.

“Me lo estoy haciendo alrededor de toda la cicatriz en la parte alta de la espalda, sobre la cicatriz jamás porque es piel de cebolla lo que tengo ahí. Hay una película que se llama ‘Magnolias de acero’, donde un grupo de mujeres luchan hasta el final y a pesar de todas las cosas duras que pasan salen adelante, entonces me estoy haciendo una cadena de magnolias, una magnolia por cada mujer de mi casa, por mis sobrinas, por mis hermanas, por mi hija y en el centro hay una rosa que es mi mamá, porque ella se llama Rosa”, explicó.

Maricruz Leiva mencionó que ahora centra su vista en el tatuaje y no en las cicatrices que le quedaron desde hace 6 años.

El diseño ya está casi listo y solo falta retocar algunas áreas, pues según explicó, se lo ha hecho poco a poco debido a que en parte siente mucho dolor aun con anestesia. De hecho, en estos días irá a Sangre Viva Tattoo, en Santa Ana, para su sexta sesión.

“Mis hermanas cuando lo vieron me dijeron: ‘ahora veo más el tatuaje que la cicatriz’ y esa es la idea”, mencionó la expresentadora.

En el 2018 también se había tatuado dos rosas rojas, una amarilla y dos flores rosadas, más la palabra fe (faith en inglés) y una cruz en el brazo derecho, luego del trágico accidente que tuvo el Jueves Santo del 2014 (3 de abril) cuando falleció una amiga de sus hijos que viajaban con ellos.

Maricruz Leiva también se había hecho otro tatuaje en honor al trágico accidente que tuvo en el 2014. (Gesline Anrango)

Siguen a la espera

Leiva tiene demandada a una doctora de apellidos Fallas Guevara por el delito de mala praxis debido a los daños que sufrió y en enero se dictó apertura a juicio a su caso; sin embargo, aunque ya han pasado nueve meses desde entonces, el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José no ha fijado la fecha de arranque del debate.

“Yo estoy satisfecha con el solo hecho que se demostró la mentira que ella decía, que le decía a todo el mundo que ya había ganado el juicio. Yo asumo que es normal (el atraso), he escuchado de juicios por mala praxis que duran hasta 10 años, uno quisiera que se cumpla el dicho de justicia pronta y cumplida, pero no. Yo sigo esperando que se haga justicia terrenal y si no por lo menos que se haga justicia divina, a Dios nada se le va”, mencionó.

Así quedó el vientre de la periodista después de las quemaduras en su piel tras el proceso estético que le hicieron en el 2018.

Ella también había acusado a la doctora en el 2020 ante el Tribunal de Ética Médica del Colegio de Médicos y Cirujanos, por supuestamente cometer infracciones a varios de los artículos del Código de Ética del Colegio; sin embargo, luego de abrirse un proceso administrativo contra Fallas en setiembre de 2021 se concluyó que no violentó ninguna norma interna de la institución.

El juicio penal es distinto a este otro proceso administravo, por ello la acusada aún sigue ejerciendo en su clínica privada hasta la fecha.

“A mí lo que me da mucha lástima y me duele mucho es ver que en todo este tiempo y obviamente, entiendo que vivimos en un Estado de derecho, que ella puede hacer lo que quiera, desgraciadamente la ley se lo permite.

“A ver, yo no tengo problema con que ella ejerza, pero cirugía plástica eso es lo que es terrible, porque a mí en estos seis años no sabe la cantidad de gente que me escribe sobre ella, que inclusive ha mandado más gente al hospital que casi se mueren porque le perforó el pulmón y el intestino, todo eso lo tengo documentado para el juicio”, mencionó Leiva.

Siguen las secuelas

La exfigura de Teletica y Repretel asegura que a pesar de que ha pasado mucho tiempo y su piel ha mejorado bastante aún sigue sufriendo de dolores y ardor en la zona afectada por la máquina que utilizó la doctora para hacer la liposucción.

Maricruz pasó los últimos meses del 2018 internada en el hospital donde también venció tres bacterias que entraron en su cuerpo.

“Lo que me queda de consecuencias es el dolor, el ardor, que es un dolor neuropático las 24 horas. Tendría que arrancarme los nervios o hacerme un bloqueo nervioso. Donde me duele es en toda la espalda y el abdomen, en las piernas no, porque cuando a mí me arrancaron la piel para ponérmela en las otras partes esa piel era muy superficial, es como cuando uno se cae y se pega aquel chollonazo, pero ya después la piel vuelve normal, se cicatriza más rápido y la piel de las piernas cicatrizó muy bien”, contó.

Luego de pasar más de tres meses hospitalizada y años en recuperarse, también logró sanar su corazón y acercarse más a Dios en medio de todo duro proceso, por eso no deja de agradecerle que le siga dando no solo una, dos, tres o mil oportunidades de vida.