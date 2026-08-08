Mariel pasó de cantar en la iglesia a lanzar su primera canción como solista

La cantante nacional Mariel acaba de estrenar su primer tema como solista llamado Besito robado. (Cortesía/Cortesía)

Mariel Salazar Reyes lleva años ligada a la música, aunque durante mucho tiempo tuvo que combinar su pasión con un trabajo de oficina.

Esta cantante generaleña, de 28 años, pasó por varias orquestas nacionales antes de dar el salto como solista y lanzar su primera canción original.

Mariel, su nombre artístico, es vecina de Pérez Zeledón, aunque ahora vive en Heredia, y asegura que el camino no ha sido sencillo, pues abrirse un espacio en la industria requiere perseverancia, talento y una importante inversión económica. Sin embargo, afirma que vivir de la música era un sueño que no estaba dispuesta a dejar pasar.

En conversación con La Teja, Mariel repasó sus inicios, habló de la creación de su sencillo “Besito robado”, de su video y de los planes que tiene para continuar creciendo en la industria musical.

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- ¿Cómo nació su amor por la música?

Comencé a cantar desde muy pequeña en un coro de villancicos de la iglesia y ahí descubrí que me gustaba. Después canté en el grupo de alabanza de la iglesia donde asistía en Pérez Zeledón. A los 18 años me vine al Gran Área Metropolitana (GAM) para estudiar y trabajar. En mi trabajo (estudió Administración de Empresas y Negocios Internacionales) conocí a un músico de La Solución que me hizo unas pruebas y me ayudó a entrar a diferentes agrupaciones.

- ¿En cuáles estuvo?

Canté con 506, Sonora Show y luego estuve cerca de seis años con Erick Sánchez y su orquesta y también en la Orquesta de Mujeres de Erick Sánchez.

Mariel formó parte de la Orquesta de Mujeres del músico Erick Sanchez que se formó en 2019. (Carlos Gonzalez Carballo)

- ¿Cuándo decidió convertirse en solista?

En diciembre de 2022 compré mi propio equipo y empecé a buscar oportunidades. Al principio fue difícil porque cuando la gente no me conocía, costaba que me dieran espacio, pero poco a poco comenzaron a llamarme para eventos y hoy canto en restaurantes, bares y actividades donde predomina la música tropical y de despecho.

- ¿Cómo nació su primera canción?

La escribí hace dos años inspirada en una relación que tuve y en la forma en que nos conocimos. Desde el inicio imaginé que sería un merengue. Con el tiempo conocí a la cantante venezolana Niah, quien me ayudó a desarrollar el proyecto y se convirtió en coautora. También trabajamos con el productor colombiano Dr. Da Vinci, quien le dio el sonido definitivo.

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El reconocido bailarín César Abarca es el protagonista de su video musical. (Cortesía/Cortesía)

- ¿Cómo fue el proceso de producción?

Quise que la canción tuviera músicos nacionales, así que invité a Erick Sánchez para grabar las trompetas y a José “Piquín” Contreras para grabar el saxofón. Grabamos las voces en Conquista Records y trabajamos contra reloj para publicar el tema antes del 31 de mayo y así poder inscribirlo en la Academia de los Grammy. Por dicha, logramos terminar todo a tiempo.

- ¿Y el video?

Siempre quise que contara la historia de la canción. Grabamos en barrio Escalante y en un airbnb, con el bailarín César Abarca como protagonista.

Kevin Baltodano estuvo a cargo de la producción y muchas amistades participaron como extras. Fue un día largo, pero todo fluyó muy bien y el resultado incluso superó mis expectativas.

- ¿Cómo fue trabajar con César Abarca en el video?

Fue una experiencia muy bonita. Él tiene muchísima experiencia y me dio mucha seguridad durante la grabación. Incluso aportó ideas para varias escenas y me ayudó a que todo se sintiera muy natural. Como bailarín y actor, hizo que el resultado fuera mucho mejor y me dejó muy satisfecha con el video.

- ¿Esta es su primera composición?

Es la primera que publico, pero tengo varias canciones escritas. Ahora quiero seguir grabando porque ya empecé este camino y no quiero detenerme.

- ¿Cómo financió este proyecto?

Prácticamente, todo salió de mi trabajo como cantante. Cada presentación ayudó a pagar la producción. También recibí el apoyo de un patrocinador para el video, algo que agradezco muchísimo porque producir música implica una inversión importante.

Yo siento que a veces lo que frena a muchos artistas es la parte económica, porque hay ideas y creatividad y talento. Aquí hay un montón de artistas, pero tener esa solvencia es lo que a veces permite a uno durar más y poder sacar música.

Cantante nacional Mariel le pidió a sus amigos más cercanos que le ayudaran como extras en su video. (Cortesía/Cortesía)

- ¿Seguirá en el género tropical?

Es el género con el que más me identifico, pero también quiero experimentar. Tengo canciones con influencias urbanas y otra que incluso imagino como un vallenato. Me gusta escuchar de todo y quiero permitirme explorar.

- ¿Es cierto que es familia de la cantante María Reyes?

Sí. Mi tía es la cantante nacional María Reyes, quien cantó con Papel y Lápiz, Taboga Band, y que ahora vive en México. En mi familia casi todas mis tías cantan; entonces por ahí creo que viene el gusto.

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- ¿Qué hace cuando no está en una tarima?

Llevo clases de canto y baile, especialmente heels, hago ejercicio, preparo contenido para redes sociales, ensayo repertorio y también trabajo como creadora de contenido. Cuando uno vive del arte termina haciendo un poquito de todo.

Mariel Salazar Reyes canta por las noches en algunos bares y restaurantes. (Cortesía/Cortesía)