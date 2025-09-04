Marilin Gamboa aclaró si su éxito en los negocios digitales se debe a su popularidad

Marilin Gamboa está enfocada en negocios digitales desde que salió de Teletica. Fotografía: Archivo GN. (Arnoldo Robert/Arnoldo Robert)

Un comentario con “tufo” a crítica que le hicieron a Marilin Gamboa en una publicación, llevó a la expresentadora de canal 7 a aclarar si su éxito en los negocios digitales se debe a su fama y popularidad.

Gamboa es bastante conocida en el país gracias a los 23 años que trabajó en Teletica como presentadora, etapa que finalizó, sorpresivamente, hace dos años cuando la televisora la despidió.

Este miércoles, la exfigura de 7 Estrellas y El Chinamo salió al paso del comentario que le hizo un seguidor, quien ligó ese tiempo en tele con lo bien que le va haciendo trading digital, negocio enfocado en la compraventa de activos financieros a través de plataformas digitales.

“Eres figura pública no es lo mismo (el resultado que obtiene) que otra persona”, consideró el usuario al reaccionar a una publicación de Marilin.

La empresaria rechazó el comentario, pues explicó que en el éxito o no que tiene en lo que hace nada tiene que ver su pasado en el medio.

“¿Qué tiene que ver que una persona sea figura pública con el trading digital? Nada, porque en el trading digital ser figura pública no importa, aquí no gana el que tiene más seguidores, gana el que tiene conocimiento”, afirmó Gamboa.

Dijo que lo único que se necesita para hacer lo que ella hace es estudiar, ser disciplinado y tener una computadora o celular con acceso a Internet.

Marilin Gamboa habla sobre su popularidad y el negocio en el que está metida

“El trading no distingue quién es conocido o desconocido. Distingue quién se prepara y quién no. Así que ser figura pública no tiene nada que ver, porque cualquiera puede operar estando despeinado, en pijamas, desde la cama o el jardín”, continuó.

Según Marilin cualquier persona que quiera y esté dispuesta a aprender puede incursionar en ese negocio, que tanta libertad financiera le ha dado a ella.

