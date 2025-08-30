Marilin Gamboa explotó y le respondió fuerte a Ana Karina Manco por hablar mal de Costa Rica

Marilin Gamboa, expresentadora de Teletica, no se quedó callada y le respondió con todo a la reconocida actriz venezolana Ana Karina Manco, luego de que esta hablara mal de Costa Rica.

Marilin Gamboa explotó y le respondió fuerte a Ana Karina Manco

La polémica se inició cuando la venezolana compartió un video en su cuenta de Instagram criticando a los ticos, en especial, por su forma de conducir.

“Aquí la gente, todos te tiran el carro, los camiones te quieren matar, es el país más agresivo que hay manejando. Son agresivísimos, el pura vida es totalmente falso, para que lo sepan.

LEA MÁS: La Chama de Combate le contestó a la actriz Ana Karina Manco, quien habló pestes de Costa Rica

“Esto es una hipocresía, la gente más agresiva que he conocido”, mencionó en el clip, visiblemente molesta y alzando la voz.

Marilin fue una de las que no pudo contenerse y lanzó fuertes comentarios en respuesta.

Este fue el mensaje de Marilin Gamboa en Instagram. (Marilin Gamboa/Instagram)

“Ana Karina Manco, casi se envenena en su propia rabia, que va más allá de la molestia del caos vial, gracias a la sobrepoblación global vehicular.

La actriz venezolana Ana Karina Manco vive en Costa Rica. (redes/Instagram)

“Nunca vaya a la India, Tailandia, Turquía, porque ahí no solo son carros, son bicis, motos, tuktuks y millones de peatones”, le dijo Gamboa.

LEA MÁS: Venezolana Ana Karina Manco ya había sido noticia por protagonizar feo altercado en aeropuerto

Pero no se detuvo ahí, pues cerró con un mensaje aún más directo: “¿Por qué la ira y la envidia? Se le nota que le duele que nuestro país sea tan pura vida a nivel mundial y el de ella no.

LEA MÁS: ¿Quién es Ana Karina Manco, la famosa actriz que dejó en mal a Costa Rica frente a miles de personas?

“Consulta: ¿qué hace en Costa Rica? Como alternativas: viaje en helicóptero o quédese en su hermoso país”, agregó.