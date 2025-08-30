Farándula

Marilin Gamboa explotó y le respondió fuerte a Ana Karina Manco por hablar mal de Costa Rica

A la actriz venezolana Ana Karina Manco le siguen tirando duro y Marilin Gamboa se sumó a la lista

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

Marilin Gamboa, expresentadora de Teletica, no se quedó callada y le respondió con todo a la reconocida actriz venezolana Ana Karina Manco, luego de que esta hablara mal de Costa Rica.

Marilin Gamboa, expresentadora de televisión.
Marilin Gamboa explotó y le respondió fuerte a Ana Karina Manco

La polémica se inició cuando la venezolana compartió un video en su cuenta de Instagram criticando a los ticos, en especial, por su forma de conducir.

“Aquí la gente, todos te tiran el carro, los camiones te quieren matar, es el país más agresivo que hay manejando. Son agresivísimos, el pura vida es totalmente falso, para que lo sepan.

LEA MÁS: La Chama de Combate le contestó a la actriz Ana Karina Manco, quien habló pestes de Costa Rica

“Esto es una hipocresía, la gente más agresiva que he conocido”, mencionó en el clip, visiblemente molesta y alzando la voz.

Marilin fue una de las que no pudo contenerse y lanzó fuertes comentarios en respuesta.

Este fue el mensaje de Marilin Gamboa en Instagram.
Este fue el mensaje de Marilin Gamboa en Instagram. (Marilin Gamboa/Instagram)

“Ana Karina Manco, casi se envenena en su propia rabia, que va más allá de la molestia del caos vial, gracias a la sobrepoblación global vehicular.

La actriz venezolana Ana Karina Manco vive en Costa Rica.
La actriz venezolana Ana Karina Manco vive en Costa Rica. (redes/Instagram)

“Nunca vaya a la India, Tailandia, Turquía, porque ahí no solo son carros, son bicis, motos, tuktuks y millones de peatones”, le dijo Gamboa.

LEA MÁS: Venezolana Ana Karina Manco ya había sido noticia por protagonizar feo altercado en aeropuerto

Pero no se detuvo ahí, pues cerró con un mensaje aún más directo: “¿Por qué la ira y la envidia? Se le nota que le duele que nuestro país sea tan pura vida a nivel mundial y el de ella no.

LEA MÁS: ¿Quién es Ana Karina Manco, la famosa actriz que dejó en mal a Costa Rica frente a miles de personas?

“Consulta: ¿qué hace en Costa Rica? Como alternativas: viaje en helicóptero o quédese en su hermoso país”, agregó.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Marilin GamboaAna Karina Mancopura vida
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.