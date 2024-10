Marilin Gamboa confirma que es millonaria

Marilin Gamboa dijo que ella era millonaria por varias cosas que vive en su vida. (Instagram)

Marilin Gamboa confesó algo que era un secreto a voces: es millonaria.

Sin saber cómo andan sus cuentas bancarias, Gamboa dio a conocer lo afortunada que es.

Mediante su cuenta de Instagram, la guapa expresentadora escribió lo que significa para ella ser millonaria.

“Levantarme a la hora que deseo y no tirarme de la cama, comer lo que me gusta y no lo que me toca, comer despacio y no en carreras, tener libertad de salir a pasear con mi familia”, escribió.

Marilin Gamboa expresó que ella era "millonaria" por las cosas simples de la vida. Captura

La guapa también expresó que una de las cosas que más le gusta es compartir con sus sobrinos y comprarles helados.

“Mejenguear con ellos todas las veces que me lo pidan mis sobrinos, tener tiempo para hacer el jardín y disfrutar mi casa, tener mi lectura y meditación habitual en paz y tranquila”, agregó.

Gamboa dijo que ella no tenía presión de quedar bien con nadie, solo con ella misma, y expresó que esa era la riqueza que promueve más allá de todos los lujitos que tiene.

Sin duda que es un pensamiento que llama mucho la atención en una mujer que siempre se ha caracterizado por darse los gustos que quiere.