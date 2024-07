Marilin Gamboa se fue a vivir a Estados Unidos y nos contó la razón, ¿estará viviendo sola?

La expresentadora Marilin Gamboa dice sentir libre con su nueva vida y su forma de ganar dinero ahora.

Hace poco más de un mes Marilin Gamboa decidió darle un giro a su vida y se fue a vivir a Estados Unidos.

El estar dedicada de lleno a los negocios digitales y el ya no estar en un canal de televisión que requería de su presencialidad la hicieron hacer maletas y aventurarse.

La expresentadora de Teletica asegura que entre sus planes de vida siempre estaba vivir afuera del país y nos contó si está viviendo sola o acompañada y porqué eligió dicho destino.

- ¿Por qué se fue del país?

En mi vida siempre me he manejado por plazos desde que he alcanzado cierta madurez profesional, por ahí a la mitad de mis veintes aprendí a dividir mi vida en jornadas de cinco años y basado en lo que quiero en esos cinco años, pues trabajo en función de esas metas. Además, de eso cada año yo lo divido en temporadas de tres meses y esas son las cosas que me acercan a lo que yo quiero vivir cada temporada de mi vida. Y bueno, lo que estoy viviendo ahora es una proyección que yo tenía desde hace bastante tiempo, yo quería llegar a esta edad haciendo lo que estoy haciendo, teniendo negocios rentables que no requieran de mi presencialidad.

- ¿Qué la hizo irse a vivir precisamente a Orlando?

Orlando siempre me ha parecido divino, simple y sencillamente porque aquí está Disney y me parece que es una tierra de mucha felicidad, un entorno donde la gente tiene una energía y una vibra de mucha felicidad, de mucho cuento de hadas, aparte de eso que queda muy cerca de Costa Rica, en vuelo directo son menos de tres horas y media y está uno en el país por cualquier eventualidad, entonces más que todo la prontitud, el fácil acceso es lo que me gusta.

También tiene otros desafíos que tal vez otro país latinoamericano no me lo podría dar y es el desafío de vivir una vida un poquito más ligera, más acelerada, porque cuando uno va creciendo y se va proyectando va queriendo nuevos desafíos y nuevos retos. Más bien cuando estoy en una zona de confort en la que todo se torna igual, monótono, a mí esa parte me da urticaria (enfermedad de la piel), me siento como amarrada y mi personalidad es así.

Los latinos somos más lentos en muchas cosas, la prontitud no es algo que nos llame mucho la atención ni la excelencia y aquí sí o sí porque es un país de muchas reglas y eso de cierta manera genera un orde, yo amo Costa Rica y todo pero, cuando a uno le gusta salirse de la zona de confort y le gusta incomodarse, pues busca lugares desafiantes como este.

Marilin Gamboa nos contó que a la que más extraña es a Bella, su perrita desde hace 13 años, porque no la pudo llevar con ella porque le da miedo por su edad.

- ¿Está viviendo sola o con alguien más?

Nosotros tenemos familares que tienen 40 años viviendo aquí, yo estoy con familia, porque también sé que hay morbos por ahí. Estoy con gente alrededor, pero sí estoy viviendo individual. Mis familiares tienen su estilo de vida y sus responsabilidades, entonces nos juntamos en la semana a veces para almorzar o cenar o para hacer algún paseo. Nosotros venimos acá todos los años desde que tengo quince años, pero antes estaba más amarrada por mis responsabilidades presenciales, porque no solo estaba en el canal, sino que tenía cuatro negocios que estaba llevando, estaba en una etapa productiva un poco diferente.

Ahora dispongo más de mi tiempo, hace poco me fui para Dubai mes y resto, para España tres meses, me fui para Turquía 22 días, así he estado y es parte de la planificación que he tenido.

- O sea, no le costó dejar solas a su mamá y hermana una vez más...

No, gracias a Dios he tenido una vida en la que he podido conocer, vivir, estar fuera. Hace mucho tiempo viví en Alemania, en Noruega, en España, en Italia también, tal vez lo que pasa es que antes, obviamente, no era tan importantísimo para la gente sentirse informada o estarlo comunicando, pero ahora con las redes sociales se enteran más, entonces siempre ha habido esa facilidad, solo que ya no tengo que trabajar de manera presencial, así que ahí fue donde dije: ‘¿por qué no aprovechar?’.

- ¿Cuánto tiempo se piensa quedar por allá?

Han ido saliendo otras cosas y otros intereses que tengo, entonces había hecho planes para venirme a quedar tres meses, pero me han salido unos cursos que quiero llevar, también tenía proyectado estudiar Inteligencia Artificial y Realidad Aumentada en la ciudad de Salamanca (España) y eso es para octubre, entonces estoy planeando irme de aquí para allá. Pero bueno, ahora resulta que tengo que ir pronto a Costa Rica a firmar unos papeles, pero también me voy a ir una semana para Miami a llevar una capacitación y a verme con unas amigas que tengo, pero gracias a Dios no tengo la presión que me tengo que devolver ya al país.

Marilin Gamboa fue presentadora de 7 Estrellas por más de 18 años y setiembre de 2023 fue despedida del canal. (Tomada del Facebook de Marilin Gamboa)

- ¿Qué ha estado haciendo?

He estado muy enfocada en mí, de cierta manera he hecho algo muy especial a nivel mental y físico, en Costa Rica me desenfoco mucho, en cambio aquí he podido sacar tiempo realmente de calidad para mí, para mi planificación personal y lo he disfrutado montones, he tratado de comer saludable, hago pilates, voy al gimnasio, me voy de paseo, voy a galerías de arte, museos, que son las cosas que a mí me gustan.