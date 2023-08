Marilin Gamboa explotó en redes sociales: “¿Por qué son así, por qué tanta crueldad?”

La presentadora Marilin Gamboa le tiró a la gente que la critíca en redes sociales. Instagram. (Instagram)

La presentadora de televisión Marilin Gamboa abrió su corazón en su cuenta de Instagram para contar por qué ahora interactúa un poco más con sus seguidores en redes sociales.

Este jueves, a eso del mediodía, la guapa hizo una transmisión en Instagram y confesó que poco a poco se va volviendo a abrir con el público.

“Estuve muy alejada y hasta ahorita voy retomando. Lo estoy haciendo porque es un ejercicio, porque lo que yo aspiro hacer es ayudar a otras personas, entonces si yo no supero las cosas que me han pasado, ¿cómo voy a pretender ayudar?, ¿cómo les voy a transmitir ese proceso de sanación o de superación?, y una de esas cosas es enfrentarlos a ustedes, qué rudo es”, comentó.

Gamboa está en Dubái y además de dedicarse a la tele, ahorita le da consejos financieros a las personas. Pero no solo comentó eso, sino que le tiró duro a quienes la critican en redes sociales.

“Todo el mundo se siente dueño de uno, ¿por qué algunos de ustedes creen que somos los empleados de ustedes? Tenemos que responderle a uno o más jefes, a veces hasta 5 jefes y cada uno de esos jefes son diferentes.

“Uno vive agradecido con Dios, de trabajar en lo que a uno gusta. Ya a uno le cuesta realmente trabajar y estar muy pendiente en que si el pelo, la ceja, la arruga, si los dientes, las cejas, o sea. La gente se fija en todo, insulta en todo, en el trabajo que uno está cumpliendo, mi caso es presentar, me dan un guion, no me puedo salir de nada de él, yo estoy cumpliendo con mi trabajo, pero para mucha gente, estamos robando aire, la momia, este tipo de cosas.



“¿Por qué son así, por qué tanta crueldad? Yo no sé si a alguna persona le gustaría que esté en su trabajo, llegue alguien y le diga: ‘¿Todavía trabaja aquí? ¡qué pereza!’. Así es lo triste de cómo la gente juzga a los además, sin darse cuenta de que tienen sentimientos, que tenemos buenos días y malos”, comentó.