Mario Maisonnave, Ed Quesada, Jorge Chicas y Davis Núñez compartirán un mismo escenario

El artista tico argentino Mario Maisonnave será Jesús en el musical "Jesucristo Superestrella". Archivo (Cortesía)

El cantante y compositor argentino-tico Mario Maisonnave, fundador y vocalista de la banda roquera Modelo para Amar, será el gran protagonista de “Jesucristo Superestrella”, que se presentará en el país en marzo.

Él será el encargado de personificar a Jesús, en el musical producido por Luciérnaga Producciones.

Pero con él también estarán varias caras conocidas, como los cantantes Eduardo “Ed” Quesada, Jorge Chicas y Davis Núñez, entre un montón más.

Esta obra teatral se presentará a partir del 2 de marzo en el Teatro Melico Salazar y estará en cartelera hasta el 10 de marzo. Las funciones serán los jueves y viernes a las 8 p.m., los sábados a las 3 p.m. y 8 p.m., y domingo a las 5 p.m.

La bailarina Jimena Muñoz será María Magdalena mientras que Ed Quesada, ganador de Tu cara me suena, será quien interprete a Judas.

“Luego de coleccionar discos y películas, llegar a ser Judas en esta producción me entusiasma y me motiva a seguir el norte que tenemos los involucrados en el proyecto. Me enamoré del musical cuando tenía 9 años y en mi casa escuchaba a Camilo Sesto cantarlo”, dijo Quesada.

En el musical participan 25 intérpretes, 3 cantantes, 11 músicos y 3 actores extra. Chicas, por ejemplo, será el Rey Herodes y el joven Davis Núñez será Pedro. Erick Córdoba será Poncio Pilato; Gabriel Morera hará de Caifás, y Johnny Howell se transformará en Anás.

La jueza de Tu cara me suena, Silvia Baltodano, es la directora de esta producción nacional y el músico Bernardo Quesada es el director musical.

Las entradas para ver este espectáculo costarán ₡19.000 en galería; ₡25.000 en el tercer piso; ₡31.000 en el segundo piso; ₡36.000 en luneta general; ₡41.000 luneta preferencial y ₡48.000 en luneta VIP.