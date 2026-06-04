Marvin Ballestero, imitador de Pelando el ojo, estrena apodo y aparece en una nueva emisora

Las tardes de La Mejor 99.1 FM tienen una nueva voz desde esta semana.

Marvin Ballestero, imitador y locutor comercial, es la nueva voz de La Mejor. (redes/Facebook)

Se trata de Marvin Ballestero, conocido por muchos oyentes por su trabajo como imitador en el programa Pelando el ojo, de radio Monumental, y como locutor comercial en las transmisiones deportivas de esta emisora.

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Ballestero se incorporó a la programación de la emisora de La Uruca, tras la salida de Miguel Cascante, el Huracán, para acompañar a los oyentes durante su regreso a casa con música, entretenimiento y mucha energía.

Pero más allá de su llegada, algo que llamó la atención fue el divertido proceso que vivieron en la emisora para encontrarle un apodo, ya que todos sus locutores son identificados por sobrenombres que los radioescuchas recuerdan fácilmente.

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Marvin Ballestero se incorporṕ a Pelando el ojo 2023.

Tras varios días de vacilón y propuestas entre compañeros, finalmente se decidieron por llamarlo el Conquistador, un apodo que, según comentaron, nació por sus llamativos ojos claros.

Ahora Marvin, el Conquistador, buscará ganarse el cariño de una nueva audiencia en las tardes de La Mejor FM, sin dejar de lado los personajes y ocurrencias que lo han hecho popular en la emisora hermana.

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