Matan a balazos a querido cantante antes de salir a dar un show

Guadaña Jr quería hacerle un homenaje a su papá.

El mundo de la música está con un gran dolor en el corazón, por el fallecimiento de Guadaña Jr, quien murió antes de salir a dar un show.

Según la revista People en Español, los hechos se dieron el domingo pasado en el Festival 14vo Rock Sano Fest, en México, al que asistió para homenajear a su papá David Lerma, quien pertenecía a la banda Bostik y falleció hace unos meses.

El Universal de México dio a conocer que el balazo que recibió se dio cuando, justamente, estaba en el parqueo del evento, mismo que fue cancelado.

Guadaña Jr tenía muchos sueños de cantar como su papito. Foto: People en Español (Guadaña Jr/Guadaña Jr.)

Guadaña Jr y su papá Guadaña Foto: People en Español (Guadaña Jr/Guadaña Jr.)

“El Centro de Espectáculos Cuautitlán lamenta mucho el suceso de este domingo fuera de las instalaciones, en la calle que colinda con el establecimiento, perdiendo a Guadaña Jr. Los acompañamos en su dolor”, escribieron en la cuenta del evento.

El cantante soñaba con seguir la carrera de su padre como músico y artista. La muerte de su progenitor, el pasado mayo, le dejó una profunda tristeza, pero mantuvo la determinación de honrar su legado. Sin embargo, ese deseo quedó inconcluso.