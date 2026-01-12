Matt Prokop, actor de High School Musical, se encuentra arrestado en Estados Unidos por múltiples cargos

El actor Matt Prokop, recordado por su participación en High School Musical 3, fue detenido en Estados Unidos por numerosos cargos.

LEA MÁS: ¿Cuánto dinero tiene MrBeast, el youtuber más famoso del mundo?

“Matt Prokop fue arrestado en Victoria, Texas, el 24 de diciembre por múltiples cargos, incluyendo posesión de pornografía infantil y asalto agravado, además de presuntamente resistirse y evadir el arresto ante los oficiales”, informó People en Español este lunes.

LEA MÁS: Univisión Noticias de luto por el fallecimiento del periodista Ezequiel Pérez

Cargos que enfrenta

El artista de 35 años también estaría acusado de violación a una orden de protección, evasión de detención y dos cargos adicionales de resistencia.

Matt Prokop enfrenta múltiples cargos en Estados Unidos. (People en Español/Instagram)

Matt Prokop permanece bajo arresto, aunque hasta el momento no se ha informado cuándo deberá comparecer ante un tribunal.

Antecedentes de denuncias

People en Español también comunicó que la exnovia del actor, Sarah Hyland, lo habría acusado de supuesto abuso verbal y físico; además, interpuso una orden de restricción en su contra en el año 2014 por presuntas amenazas, un antecedente que hoy vuelve a tomar relevancia tras su detención.