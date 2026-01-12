Univisión Noticias de luto por el fallecimiento del periodista Ezequiel Pérez

Univisión Noticias atraviesa un momento de duelo tras la muerte del periodistaEzequiel Pérez, quien durante años formó parte de la cadena.

Tras confirmarse su fallecimiento, compañeros y colegas expresaron mensajes de tristeza y solidaridad, recordando su aporte al periodismo y su calidad humana.

Mensaje que generó impacto

La periodista Ilia Calderón, conductora del noticiero nocturno de la cadena, contó que se reunió con Pérez el pasado 25 de diciembre y que él le expresó su intención de recuperarse, pues, él habría estado atravesando problemas de salud.

Ezequiel Pérez desarrolló gran parte de su carrera en Univisión Noticias. (People en Español/Captura)

Causas sin confirmar

Hasta el momento, no se han informado oficialmente las causas del fallecimiento del también escritor.

La noticia ha generado un amplio impacto entre la audiencia y en el gremio periodístico, que continúa rindiendo homenaje a su legado.