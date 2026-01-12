Familia de Laura Brenes enfrenta dolorosa pérdida y este fue el mensaje de la experiodista de Repretel

La familia de Laura Brenes atraviesa una etapa de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Alma, la sobrinita de la comunicadora.

La experiodista de Repretel dio a conocer la noticia mediante una publicación en su cuenta de Instagram, donde expresó el impacto emocional que ha dejado esta pérdida en su entorno familiar.

Alma, la sobrina de Laura Brenes, estuvo con nosotros por 59 minutos. (Laura Brenes/Instagram)

Un mensaje cargado de amor y despedida

En su mensaje, Brenes dedicó palabras llenas de sensibilidad y reflexión.

“Alma nació y, aunque su paso por este mundo fue breve, su huella es eterna. Su vida, tan corta como profunda, nos enseñó que el amor no se mide en años, sino en la intensidad con la que se vive.

Laura Brenes compartió un mensaje de despedida tras la dolorosa pérdida. (redes/Instagram)

“En esos 59 minutos de vida, ella conoció el amor más puro, el de sus padres, ese que no entiende de tiempo ni de duración, solo de entrega absoluta”, expresó.

Apoyo a su familia en el extranjero

Daniel Brenes y su esposa, Daniela Gómez, viven actualmente en Irlanda y esperaban la llegada de su pequeña hija para marzo de este año.

Brenes aprovechó su publicación para enviarles un mensaje de fortaleza y acompañamiento, dejando claro que, pese a la distancia, el apoyo familiar permanece firme en este difícil momento.

Desde La Teja enviamos nuestras condolencias a toda la familia.