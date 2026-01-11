Keyla Sánchez terminó en el hospital y reveló el incómodo motivo

La presentadora Keyla Sánchez terminó en el hospital luego de varios días enfrentando un fuerte dolor en uno de sus ojos, situación que la obligó a alejarse temporalmente de sus redes sociales y que decidió explicar públicamente a sus seguidores.

Según relató, el problema inició el lunes anterior con una molestia en el ojo izquierdo, a la que no le prestó mayor atención debido a su carga laboral. Con el paso de los días, la condición empeoró y el martes apareció una inflamación visible.

Keyla Sánchez explicó el motivo por el que terminó en el hospital tras varios días de dolor. (Keyla Sánchez/Instagram)

“Resulta que el lunes anterior me empezó un dolor en el ojo izquierdo y a como pasaban los días, por el trabajo y demás, no le di pelota y eso fue lo que me salió, una pelota acá”, comentó la presentadora al indicar que se trataba de un orzuelo.

Dolor intenso y atención médica de emergencia

Sánchez explicó que la noche del jueves el dolor se volvió insoportable, afectando no solo el ojo, sino también la cabeza. “Terminé en el hospital la noche del jueves porque mi cabeza iba a reventar, de verdad que tenía demasiado dolor de cabeza, de ojo, de todo”, detalló.

En el centro médico le recetaron gotas y le realizaron un procedimiento de limpieza, ya que presentaba mucha suciedad. Aunque este tipo de afecciones suele drenar por sí sola, en su caso no ocurrió, lo que provocó una inflamación severa, incluso mientras se encontraba trabajando en Paso Canoas.

La comunicadora calificó la experiencia como muy dolorosa y estresante, pero aseguró que actualmente se encuentra mejor y en recuperación. Además, indicó que este episodio representa su primer traspié de salud del año, algo que, según mencionó, nunca antes había pasado en su familia.

La presentadora sufrió un orzuelo que se complicó y requirió atención médica. (Instagram/Instagram)

