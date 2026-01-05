Predicciones 2026 de Mainor Khayyan: “Keyla Sánchez, ¡Cuídese este 2026!”

El clarividente internacional Mainor Khayyan nos da sus predicciones 2026 para la farándula costarricense.

De acuerdo al zodiaco, dice que destacados protagonistas de la televisión gozarán de un año 2026 muy exitoso en lo profesional, económico y en el amor, pero algunos tendrán que cuidarse bastante en su salud.

Mainor Khayyan, nos dio sus predicciones 2026 para la farándula tica. (Cortesía de Minor Khayyan/Cortesía de Minor Khayyan)

Los excesos siempre implican deterioro físico y también contratiempos familiares por no dedicar tiempo a su entorno de la casa. A Khayyan usted puede contactarlo al teléfono: 8574-1515 o al Facebook “Mainor Khayyan”.

A continuación las predicciones 2026 para los que brillan en el mundo artístico y el espectáculo:

Keyla Sánchez, presentadora de canal 7. (Instagram)

Keyla Sánchez: Sus aspiraciones faranduleras este nuevo año son frágiles, hay malas vibraciones que se originan en su entorno familiar, que le pueden trastornar sus ambiciones desmedidas frente las cámaras de televisión. Keyla Sánchez ¡cuídese este 2026!

LEA MÁS: Mainor Khayyan predijo un día antes la caída de Nicolás Maduro, conozca que más anuncia para este 2026

Gabriela Jiménez 7 Estrellas canal 7 Teletica (Instagram)

Gabriela Jiménez: Gabriela disfruta de los dones físicos que el destino le concedió. Es trabajadora, tiene proyectos personales y profesionales para este año nuevo, pero cuidado. Gabriela tiene una persona tóxica que la puede perjudicar en su trabajo y viajes turísticos. Cuídese.

Yashin Quesada: Su don de buena gente le genera vibraciones positivas que lo protegen de acontecimientos negativos. No obstante, aún a esas circunstancias, sus errores administrativos que en el 2025 cometió y afectaron sus funciones laborales, debe evitar repetirlas para impedir conflictos en sus intereses profesionales.

Carlos Álvarez, locutor y presentador de Teletica (redes/Facebook)

Carlos Álvarez: Para este locutor, su zodíaco en lo laboral y el amor, tendrá un 2026 tranquilo. Lo merece.

Leonel Jiménez. (Mayela López)

Leonel Jiménez Rojas: Ligeros quebrantos de salud en su entorno cercano, pero se superarán y terminarán el 2026 con buenas noticias económicas y tranquilidad familiar.

Carlos Ramos Porcionzón (John Durán/John Durán)

Carlos Ramos (Porcionzón): Sus actividades artísticas serán muy celebradas por el público. Pero debe cuidarse, tiene que ser muy recatado con el humor y los políticos.

LEA MÁS: Maynor Khayyan mencionó en sus predicciones a Erick Lonis, Jafet Soto, Keylor Navas y Óscar Ramírez

Lynda Díaz: Días difíciles según su zodíaco. Íntimas diferencias familiares se divulgarán en las redes sociales.

Nancy Dobles, presentadora de canal 7, Teletica. (Instagram)

Nancy Dobles: Su buena calidad humana, su destacada personalidad en los medios de comunicación y ser la pareja de Ignacio Santos; todas estas cualidades la protegen de algunos de sus “colegas” que le sonríen de frente y por la espalda la subestiman con venenosos chismes. No cambie usted. Tiene buena estrella que la protege.

Amelia Rueda: El 2026 le abre un panorama profesional positivo y firme. Aunque su porvenir a menudo sea cuestionado, se ve continuidad y estabilidad: seguirá destacando por su nivel, su criterio y su presencia. Es un año para reafirmar su nombre y consolidar, con hechos, por qué se mantiene como una excelente periodista.

Mauricio Hoffman. (Rafael Pacheco Granados)

Mauricio Hoffman: Cuide sus ingresos por posibles dificultades laborales que se le presentarán. También ciertas amistades femeninas le traerán serios disgustos en su entorno personal.

Ítalo Marenco. (Instagram)

Norval Calvo de pelando el Ojo. (Alonso Tenorio)

Norval Calvo (Humorista y Pelando el Ojo): Vivirá un año 2026 con mucho éxito profesional en radio y TV, muchos éxitos y logros, va a recibir todo lo que ha cultivado, muchas cosas positivas y se le cumplirán los sueños, pero debe cuidar un poco su salud porque puede sufrir un colapso.

Ignacio Santos (Director Telenoticias): El veterano director de Telenoticias sigue valorando seriamente su retiro o pensionarse. Sin embargo la gerencia del canal lo ha convencido de retrasar cualquier decisión hasta después de las elecciones presidenciales.

LEA MÁS: Revisamos las predicciones que hizo Minor Khayyan en el 2025 y cuesta creer todas las que pegó

Edgar Silva (Conductor TV): Logrará mucha felicidad con sus actividades agrícolas, aunque siempre será tentado para conducir programas especiales en Teletica.

Bryan Ganoza en los Latin Grammy 2025 (redes/Instagram)

Bryan Ganoza (Bailarín y cantante): Luchador tremendo y siempre con las metas bien claras, pero no logrará despegar en sus metas como cantante.

Marilin Gamboa (Animadora TV): Ella sigue apartada de la pantalla chica y dedicada a sus quehaceres familiares, pero de vez en cuando extraña el mundo de la TV.

Maribel Guardia. (Instagram)

Maribel Guardia (Actriz radicada en México): Tremenda lucha personal por superar la tristeza con la muerte de su hijo Julián, seguirá en sus actividades artísticas, lo único que la consuela de la ausencia de él.

Modelo y animadora Marcela Negrini. (Danilo Lugo)

Marcela Negrini (Modelo y animadora TV): Alejada de los espectáculos y dedicada a apoyar los negocios de su esposo en Guápiles, la escultural modelo tendrá un año muy feliz.

Natalia Monge (Instagram/Instagram)

Natalia Monge: (Presentadora Buen Día de Teletica): Su personalidad amistosa y de buen trato, le garantiza seguridad profesional en el programa mañanero. Solamente tiene que estar atenta a los compromisos de familia.

Al clarividente Mainor Khayyan se le puede contactar al teléfono 8574-1515 o al Facebook: "Mainor Khayyan". (Cortesía de Minor Khayyan/Cortesía de Minor Khayyan)

Djenane Villanueva (Presentadora Noticias Repretel): Mujer trabajadora y muy profesional en la conducción de Noticias en canal 6, la cartaginesa va a tener un año maravilloso.

Omar Cascante (Periodista y presentador TV): El galán de la pantalla chica tendrá un año con altibajos profesionales, pero logrará salir adelante con su profesionalismo.

Diego Bravo (Youtuber polémico): El 2026 le pone una prueba clara: su vida personal se vuelve tema de conversación y eso le genera fricción en la comunicación con parte de su audiencia. Habrá malentendidos, lecturas apresuradas y ruido alrededor de su imagen. La clave será marcar límites, elegir bien qué responder y qué ignorar, y sostener un mensaje coherente para que el público entienda su rumbo sin distorsiones.

Montserrat del Castillo expuso una gran dicha que celebra, pero guarda silencio sobre lo que dijo Charlie Zaa y que mucha gente consideró “falta de respeto” (Instagram/Instagram)

Montserrat del Castillo (Conductora Canal 7): Poco a poco recuperará el amor que se le escapó en este año. Tendrá una etapa sentimental exitosa en el 2026.

Cristiana Nassar (Presentadora ¡Opa! canal 38): Ella siempre lista para romper el aburrimiento, y poco a poco superará ausencia de su adorado esposo.

Gerardo Ramírez (Los Hicsos): En el 2026 su voz continuará excelente y sus presentaciones todo un éxito. Pero tiene que cuidarse bastante en la salud.

Elena Correa, cantante y exmiss Costa Rica 2017 (redes/Instagram)

Elena Correa (Miss Costa Rica): La exMiss Costa Rica vivirá muy feliz al lado de su esposo chineador, Carlos Rodríguez.

Charlyn López (De Giros de Repretel): La guapa conductora de Giros de Repretel, pasa por una etapa profesional de gran éxito, pero eso le implica grandes contratiempos en su vida sentimental.

Elena Umaña (Cantante): En el plano artístico mucha felicidad, en el amor estable con su pareja, pero en lo muy personal, sigue resentimiento profundo contra su exesposo.

Elena Umaña. (Instagram/Instagram)

Melissa Mora: El 2026 viene cargado de logros: metas que se cumplen, reconocimiento y un avance claro en su camino. Pero lo más fuerte es una sorpresa muy importante en el tema musical: una oportunidad inesperada que la pone en otra vitrina y marca un antes y un después. Que la tome sin dudar: esa puerta se abre para confirmarla.

Cristian Gómez "tapón".

Cristian Gómez (Tapón): El 2026 se le marca con fuerza: año de logros, crecimiento y viajes al exterior que abren puertas nuevas. Se ve movimiento, contactos y escenarios fuera del país. Pero lo más contundente es un musical clave: una canción que pega fuerte, lo hace brillar y lo coloca en otro nivel de visibilidad.

Rogelio Cisneros. (David Chacon)

Rogelio Cisneros (Gaviota y ahora solista): El 2026 se perfila como un año de éxitos y logros, no solo en lo visible, sino también en lo personal. Se le ve cumpliendo metas importantes, consolidando proyectos y avanzando con determinación. Además, su nombre toma fuerza: crece su alcance y más seguidores se suman a su camino, apoyándolo con constancia.