Maynor Khayyan mencionó en sus predicciones a Erick Lonis, Jafet Soto, Keylor Navas y Óscar Ramírez

El clarividente Maynor Khayyan siempre nos da sus predicciones del año en los primeros días de enero y ya tenemos las del 2026.
En el tema del deporte nacional mencionó a figuras que llaman mucho la atención. Habló de cuál equipo podría ser campeón este año, algunos jugadores que podrían lesionarse, y también mencionó entrenadores que podrían tener conflictos, hasta mencionó al Piojo Herrera, el exentrenador de la Selección Nacional.
Aquí le dejamos las predicciones de Khayyan en el deporte nacional:
- ¿Quién será campeón del torneo de clausura (primer semestre)? ¿Y quién será campeón de apertura (segundo semestre)? ¿Saprissa, Alajuela o Herediano? La disputa entre Alajuela, Saprissa y Herediano será tremenda, pero la Liga, de la mano de su técnico, Óscar Ramírez, emerge como el gran favorito para repetir el título.
- Keylor Navas: Su disciplina personal, su don de persona tranquila y buenos sentimientos, lo mantendrán en excelentes condiciones para continuar ocupando buena posición en el mundo del fútbol.
- Yokasta Valle: Será un año de triunfos deportivos. Sorpresivamente, el país se enterará de su vida amorosa que ella ha sabido mantener en secreto.
- Naomy Valle: Su zodiaco sentimental en el 2026 le será muy conflictivo.
- Celso Borges: Para el 2026, en el fútbol continuará destacándose y, según su horóscopo, los asuntos difíciles estarán en su entorno personal.
- Óscar Ramírez, entrenador de Alajuelense, pasará agotadoras jornadas que pueden afectar su salud, pero continuará en ganancia y su equipo podría repetir el título.
- Vladimir Quesada, entrenador del Saprissa, alcanzará triunfos importantes, pero tendrá muchas dificultades para consolidar una estructura adecuada para ser campeón.
- Jafet Soto, presidente del Herediano, completará su gran obra, el estadio Rosabal Cordero, pero su equipo encontrará dificultades en lo deportivo.
- José Giacone, entrenador del Herediano: aunque su equipo estará en la pelea por el título, está muy complicado para alzar el trofeo principal. Y debido a eso, se tambaleará su puesto en el equipo rojiamarillo.
- Miguel “Piojo” Herrera, exentrenador de la selección de Costa Rica: Pese al fracaso con Costa Rica, logrará ser contratado por uno de los importantes clubes mexicanos.
- Osael Maroto, presidente de la Federación de Fútbol: Su fracaso con la Tricolor de no ir al mundial, hará que su gestión siempre esté cuestionada, pues el fútbol nacional seguirá en un calvario.
- Manfred Ugalde: el delantero nacional crecerá en el fútbol europeo y varios equipos importantes tratarán de contratarlo.
- Erick Lonis: estará de lleno colaborando en el equipo de sus amores, pero también tendrá encontronazos en su quehacer en la dirección morada.
• Joseph Joseph: continuará con éxito su gestión como presidente de la Liga, y estará a las puertas de otro título.
• Jeaustin Campos: el entrenador costarricense podría volver a Costa Rica y tratará de repetir éxitos en algún equipo grande.
• Juan Carlos Rojas, expresidente del Saprissa, se alejará del fútbol y se tomará un buen merecido descanso.
• Mariano Torres seguirá convertido en el mejor futbolista de Saprissa, pero tendrá que cuidarse de las lesiones, que lo dejan fuera de partidos claves.
• Sherman Güity, el atleta nacional, seguirá con sus éxitos en los paralímpicos, y continuará acumulando medallas doradas.
• Wálter Centeno: su talento sigue intacto, pero siempre encontrará contratiempos en su carácter tan temperamental.
• Alexis Gamboa, uno de los mejores jugadores de Tiquicia, continuará con éxito, pero pasará por algunas lesiones de cuidado.
• Andrea Vargas: la atleta tendrá un año complicado, pero siempre estará activa en las competencias.
Pronto, en una segunda entrega, les contaremos las predicciones de Khayyan para los protagonistas de la farándula nacional.