Maynor Khayyan mencionó en sus predicciones a Erick Lonis, Jafet Soto, Keylor Navas y Óscar Ramírez

El clarividente Maynor Khayyan siempre nos da sus predicciones del año en los primeros días de enero y ya tenemos las del 2026.

En el tema del deporte nacional mencionó a figuras que llaman mucho la atención. Habló de cuál equipo podría ser campeón este año, algunos jugadores que podrían lesionarse, y también mencionó entrenadores que podrían tener conflictos, hasta mencionó al Piojo Herrera, el exentrenador de la Selección Nacional.

Minor Khayyan hizo predicciones para el 2026 en el mundo del deporte que llaman mucho la atención. (Cortesía)

Aquí le dejamos las predicciones de Khayyan en el deporte nacional:

- ¿Quién será campeón del torneo de clausura (primer semestre)? ¿Y quién será campeón de apertura (segundo semestre)? ¿Saprissa, Alajuela o Herediano? La disputa entre Alajuela, Saprissa y Herediano será tremenda, pero la Liga, de la mano de su técnico, Óscar Ramírez, emerge como el gran favorito para repetir el título.

LEA MÁS: Maynor Khayyan predijo un día antes la caída de Nicolás Maduro, conozca que más anuncia para este 2026

- Keylor Navas: Su disciplina personal, su don de persona tranquila y buenos sentimientos, lo mantendrán en excelentes condiciones para continuar ocupando buena posición en el mundo del fútbol.

- Yokasta Valle: Será un año de triunfos deportivos. Sorpresivamente, el país se enterará de su vida amorosa que ella ha sabido mantener en secreto.

Yokasta Valle está entre los personajes mencionados por Khayyan. (Kevin Lonja)

- Naomy Valle: Su zodiaco sentimental en el 2026 le será muy conflictivo.

- Celso Borges: Para el 2026, en el fútbol continuará destacándose y, según su horóscopo, los asuntos difíciles estarán en su entorno personal.

- Óscar Ramírez, entrenador de Alajuelense, pasará agotadoras jornadas que pueden afectar su salud, pero continuará en ganancia y su equipo podría repetir el título.

LEA MÁS: “La impunidad no es para siempre”: venezolanos en Costa Rica celebran el inicio de la libertad

- Vladimir Quesada, entrenador del Saprissa, alcanzará triunfos importantes, pero tendrá muchas dificultades para consolidar una estructura adecuada para ser campeón.

- Jafet Soto, presidente del Herediano, completará su gran obra, el estadio Rosabal Cordero, pero su equipo encontrará dificultades en lo deportivo.

Este podría ser un año agridulce para Jafet Soto. (Fanny Tayver)

- José Giacone, entrenador del Herediano: aunque su equipo estará en la pelea por el título, está muy complicado para alzar el trofeo principal. Y debido a eso, se tambaleará su puesto en el equipo rojiamarillo.

- Miguel “Piojo” Herrera, exentrenador de la selección de Costa Rica: Pese al fracaso con Costa Rica, logrará ser contratado por uno de los importantes clubes mexicanos.

LEA MÁS: “La impunidad no es para siempre”: venezolanos en Costa Rica celebran el inicio de la libertad

- Osael Maroto, presidente de la Federación de Fútbol: Su fracaso con la Tricolor de no ir al mundial, hará que su gestión siempre esté cuestionada, pues el fútbol nacional seguirá en un calvario.

- Manfred Ugalde: el delantero nacional crecerá en el fútbol europeo y varios equipos importantes tratarán de contratarlo.

- Erick Lonis: estará de lleno colaborando en el equipo de sus amores, pero también tendrá encontronazos en su quehacer en la dirección morada.

Erick Lonis podría tener encontronazos por su trabajo. (John Durán)

• Joseph Joseph: continuará con éxito su gestión como presidente de la Liga, y estará a las puertas de otro título.

• Jeaustin Campos: el entrenador costarricense podría volver a Costa Rica y tratará de repetir éxitos en algún equipo grande.

• Juan Carlos Rojas, expresidente del Saprissa, se alejará del fútbol y se tomará un buen merecido descanso.

LEA MÁS: Adiós al “America First”: ¿Por qué la intervención de EE. UU. en Venezuela cambia las reglas del mundo?

• Mariano Torres seguirá convertido en el mejor futbolista de Saprissa, pero tendrá que cuidarse de las lesiones, que lo dejan fuera de partidos claves.

• Sherman Güity, el atleta nacional, seguirá con sus éxitos en los paralímpicos, y continuará acumulando medallas doradas.

• Wálter Centeno: su talento sigue intacto, pero siempre encontrará contratiempos en su carácter tan temperamental.

Wálter Centeno podría tener problemas por su carácter. (Cortesía)

• Alexis Gamboa, uno de los mejores jugadores de Tiquicia, continuará con éxito, pero pasará por algunas lesiones de cuidado.

• Andrea Vargas: la atleta tendrá un año complicado, pero siempre estará activa en las competencias.

Pronto, en una segunda entrega, les contaremos las predicciones de Khayyan para los protagonistas de la farándula nacional.