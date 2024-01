Maureen “La Tía” Salguero lleva en su piel la imagen del toro que le metió el susto de su vida

La presentadora Maureen "La Tía" Salguero asegura que estar en las corridas de toros es lo que más le encanta hacer en diciembre.

Ya se van a cumplir dos años del gran susto que vivió “La Tía” dentro de un redondel de toros y por eso quiso inmortalizar para siempre ese día en su piel.

El 8 de enero del 2022, la presentadora Maureen Salguero por poco y termina embestida por el animalote mientras trabajaba en la transmisión de canal 8 desde Pedregal, en Belén.

Esa noche, ella estaba con su micrófono en mano en el burladero a la espera de entrevistar a algún torero improvisado cuando el cachudo, bautizado como “Carrera”, se brincó la barrera de seguridad.

Por más que la también locutora trató de brincar hacia la arena, no pudo, y por poco el animal se va contra ella. Para su fortuna, un joven improvisado estaba cerca y logró distraer al animal.

Así le quedó el tatuaje del toro "Salguero", el cual muy pocos han visto.

En aquel entonces, nos confesó que en ese momento solo se imaginó a su fallecida madre “pegando gritos desde el cielo” al ver que por poco y termina golpeada.

Ese toro de lidia, de cornamenta bien grande y de pelaje negro, luego fue rebautizado como “Salguero” y es el mismo que ella ahora luce en su brazo izquierdo.

Como la mayoría del tiempo suele andar con blusas con mangas, son muy poco los que se lo han visto.

Según contó la presentadora, el mismo dueño del torote, Tony Barahona, de la ganadería Rosa Azul, de Cartago, fue el que le envió la foto del animal que sirvió de diseño para el tatuaje que se hizo en octubre de 2022.

“Hay muchos involucrados en las fiestas taurinas, no solo los improvisados, sino ganaderos o lazadores, que tienen su tatuaje de toro y yo no me lo había hecho. Ese momento con el Salguero fue determinante, entonces yo dije: ‘Ya sé cuál toro me voy a tatuar’. Además de que es precioso, aproveché la coyuntura, porque quería hacerme un tatuaje de toro y tenía por fin uno que me gustó, que me parece que es guapísimo y que además tuvo un vínculo conmigo”, dijo entre risas.

Este toro, en el 2022, se brincó la barrera y se fue directo hacia donde estaba la presentadora de canal 8. Captura de video

El tatuaje se lo hizo una amiga de nombre Kat, de Bouvier Tatts, y se tardó más de cuatro horas en terminarlo.

Todos mis tatuajes son representativos, yo no me hago un tatuaje que no tenga un significado importante, entiéndase mi familia, mi formación feminista, el derecho”. — Maureen Salguero

Lo conoció

Curiosamente, hace unos días conoció al joven improvisado que esa noche prácticamente le salvó la vida.

El muchachón, del cual no recuerda el nombre, llegó a una de las corridas y fue por medio de otro improvisado que se conocieron personalmente.

“Él es de los más nuevillos, entonces yo no lo tenía mapeado, pero ahora en diciembre uno de los toreros más experimentados me lo llegó a presentar y me dice: ‘Mirá, este fue’, y yo revisé el video y sí, efectivamente era él, entonces lo entrevisté para agradecerle públicamente”, contó.

La Tía tiene 27 años de trabajar en toros y estaba esperando el momento y el toro ideal para hacerse su tatuaje.

Un cuarto de siglo

Con este ya son 25 años de estar como entrevistadora en la arena de un redondel y llevando el reporte médico de los improvisados, aunque su primera participación en toros fue en 1997 como actriz para las transmisiones de canal 2.

Maureen contó que al “Salguero” no lo ha vuelto a ver en ninguna otra corrida y que fue el mismo ganadero quien le contó que le cambió el nombre por su apellido para seguir recordando cuando lo llevó a Pedregal y tuvo esa jugada con ella.

“En esa época, hace dos años, era un torete, un toro joven, ya es todo uno hecho y derecho y no lo he vuelto a ver en ninguna corrida. De hecho, el año pasado y este año pregunté que si volvía y no, seguramente no lo han contratado porque es una ganadería no tradicional”, dijo.

El Salguero está en una finca en Cartago y la presentadora espera volverlo a ver algún día.

Las corridas en el redondel del Centro de Eventos Pedregal se están transmitiendo todavía, a las 7 p.m., por canal 8 de Multimedios. El próximo sábado 6 y domingo 7 de enero habrá corridas en la tarde y noche por ser el cierre.

¿Será su última vez?

El año pasado, La Tía nos contó, tras ser despedida de la emisora La Caliente, que posiblemente no iba a estar en toros en este fin y principio de año, pero principalmente porque estaba con miedo de no poder aguantar tanto tiempo de pie luego de que a inicios de 2023 se lesionara el pie izquierdo.

El año pasado ella se fue con su familia a disfrutar de las fiestas típicas de Santa Cruz y en playa San Juanillo se resbaló y se dobló el tobillo, fue operada semanas después.

Este fue el momento en el que el toro se brincó la barrera justo al frente de sus ojos.

Otra de las cosas por las que también dudaba que no iba a estar en el redondel es por su candidatura a vicealcalde de San José por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); sin embargo, ahora asegura que nada la sacará de esta actividad taurina porque es lo que le llena el corazón cada diciembre.

“Yo lo había decidido por la fractura del tobillo, más que por cualquier otra cosa; sin embargo, se ha portado bien ese tobillito en esta jornada que ha sido bastante extensa, entonces tal vez podría considerar seguir adelante, independientemente de cualquier otro compromiso que tenga de índole político o académico, es un ambiente en el que yo me siento verdaderamente feliz y creo que el ambiente también se siente feliz conmigo”, mencionó.