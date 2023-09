“La tía” Maureen Salguero sorprende al meterse a un mundo nuevo y muy criticado

Maureen Salguero, más conocida como la Tía, dio una gran sorpresa al anunciar sus aspiraciones en un mundo completamente nuevo para ella y que siempre ha sido muy criticado.

La querida presentadora se metió en el complicado mundo de la política, ya lo hizo oficial.

Maureen Salguero, la Tía, incursionará en el mundo de la política. Cortesía.

Ella fue ratificada este domingo en la fórmula del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) que luchará por la alcaldía del cantón central de San José.

Por la alcaldía va Denise Echeverría Robert, quien fue precisamente la que le hizo el llamado a la Tía para incursionara en ese nuevo ámbito.

LEA MÁS: Dos trabajadoras del PANI fueron despedidas por caso de desaparición de Keibril García

En la primera vicealcaldía se nombró a Andrés Fachler y en la segunda a Maureen Salguero. La agrupación política pretende que ella dé rostro y voz a las comunidades más necesitadas y convocar el talento joven que tiene San José.

La Teja buscó a Maureen para preguntarle qué la hizo meterse en un mundo que muchos consideran corrupto y ella se sinceró.

La Tía está muy ilusionada con el paso que está dando. Foto: Cortesía.

“La espinita de la política siempre estuvo presente en mí, creo que todos hacemos política todos los días, es algo transversal a lo que todos hacemos. Cuando vos tenés una vocación social que te grita desde las entrañas vos buscás espacios dónde poder responder a esa vocación social, yo he hecho de muchas maneras, en diferentes espacios, pero la política nunca había sido una que considerara.

“Fui convocada hace cuatro años por Denise, que hoy está como aspirante a la alcaldía, en aquel momento le dije que no porque mami acababa de morir y yo estaba ocupándome de asumir algunos roles, principalmente con mi papá”, manifestó Salguero.

LEA MÁS: Mensaje de politólogo a diputados que no llegaron a tiempo a comisión: “Acá no vale la excusa”

Pies en la tierra

La Tía contó que en esta ocasión Denise la volvió a llamar y esta vez ya se siente lista para asumir el reto, por eso ahora sí se metió de lleno.

“Lamento que la gente, por el desprestigio que ha tenido la política en general y los roles de los políticos en particular, no se quiera involucrar. Si a la altura de mis 53 años yo ya no sé quién soy, ni sé los valores y los principios que rigen mi vida como para involucrarme en la política ya sería el colmo; no podría entrar a este mundo con intereses egoístas o personales y después ver el rostro de mi papá o mis hijas.

La presentadora quiere llegar a la municipalidad de San José. Foto: Archivo.

“Hay voces que me dicen: ‘no Maureen, para qué te vas a meter en eso si vos hasta ahorita tenés el cariño y la credibilidad de la gente’ y yo les digo: ‘no, no es que no me meta porque lo tengo, es porque lo tengo que me meto y porque pienso cuidar ese cariño, esa confianza y esa credibilidad que me ha dado la gente dentro de un mundo en el que yo creo que puedo dar mucho’”, aseguró la presentadora.

LEA MÁS: El feriado del 15 de setiembre traerá una alegría extra a los ticos

La candidata a vicealcaldesa dice que tiene muy claro cuáles serían sus prioridades a la hora de asumir su cargo en la muni.

“He nacido, crecido, me he educado, he criado a mis hijas en mi barrio del sur querido (Hatillo 2) y sigo aquí en San José, ahora vivo en La Uruca, nunca me he ido, siento que puedo aportar mucho desde la alcaldía a estos barrios. Quiero recuperar los barrios, creo en la vida de barrio, creo que las personas desarrollan su identidad, su libertad y su dignidad ahí donde habitan”, expresó.

Maureen dijo además que quiere desarrollar proyectos para ayudar a los adultos mayores. Ella vive con su papá, Daniel Rodríguez, quien tiene 86 años, él su principal inspiración en este tema.

También quiere apoyar a las mujeres, asegura que es un tema por el que siempre ha trabajado, además, quiere meterle el hombro a los pulseadores que tratan de salir adelante con proyectos propios.

LEA MÁS: Director del Calderón Guardia demandó a la presidenta de la Caja, Marta Esquivel

“Durante y después del covid-19 he visto la necesidad de las personas de desarrollar con creatividad y con apoyo sus propios emprendimientos, es hermoso, yo le tengo una fe a los jóvenes que ya no quieren depender de un jefe y han empezado a explotar las ideas que tienen para ser sus propios jefes y aportar a la economía del país. Te digo jóvenes, pero sé el que el mundo del emprendimiento es muy amplio: adultos, mujeres, hombres, hasta niños”.

La “Tía” para la Alcaldía de San José 🔵🔴 pic.twitter.com/PxtYhmzyL0 — ANTONIO BARZUNA THOMPSON (@BARZUNATHOMPSON) September 10, 2023

La reconocida comunicadora asegura que le entregó a Dios su futuro para que sea Él quien decida qué le conviene y qué no, aunque reconoce que está muy ilusionada con el proyecto político.

Maureen no descarta que si todo sale bien y logra entrar a la muni de San José y hacer una buena labor, más adelante pueda incluso escalar y buscar ser la alcaldesa de San José.