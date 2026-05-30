Farándula

Maureen Salguero revela el secreto que la llena de felicidad a sus 56 años

Expresentadora dice que disfruta su libertad sin importar el qué dirán

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Por Manuel Herrera

La expresentadora y exlocutora Maureen Salguero compartió con sus seguidores una de las actividades que más felicidad le genera actualmente, a sus 56 años.

Por medio de Instagram, la comunicadora publicó un video mientras disfrutaba de una sesión de zumba, acompañado de una reflexión sobre esta etapa de su vida.

Las fiestas de Pedregal Toros
Actualmente Maureen Salguero está alejada de la televisión y la radio. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

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El mensaje de Maureen Salguero

“Hoy, a mis casi 56 años, mantengo mi libertad más allá de las expectativas ajenas. Esta es mi zumba, mi espacio sanador, de alegría, de comunidad. Si alguna vez dudaste, si sentiste miedo, te invito a bailar conmigo”, escribió.

Maureen Salguero disfruta así esta etapa de su vida

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Las palabras de Salguero reflejan lo importante que se ha vuelto esta actividad para ella, ahora que está lejos de las cámaras, los micrófonos y los medios de comunicación.

Desde incluso antes de salir de la radio y la televisión, la también actriz había iniciado sus estudios en Derecho, pues uno de sus deseos es ser abogada.

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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