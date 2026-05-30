Maureen Salguero revela el secreto que la llena de felicidad a sus 56 años

La expresentadora y exlocutora Maureen Salguero compartió con sus seguidores una de las actividades que más felicidad le genera actualmente, a sus 56 años.

Por medio de Instagram, la comunicadora publicó un video mientras disfrutaba de una sesión de zumba, acompañado de una reflexión sobre esta etapa de su vida.

Actualmente Maureen Salguero está alejada de la televisión y la radio. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

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El mensaje de Maureen Salguero

“Hoy, a mis casi 56 años, mantengo mi libertad más allá de las expectativas ajenas. Esta es mi zumba, mi espacio sanador, de alegría, de comunidad. Si alguna vez dudaste, si sentiste miedo, te invito a bailar conmigo”, escribió.

Maureen Salguero disfruta así esta etapa de su vida

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Las palabras de Salguero reflejan lo importante que se ha vuelto esta actividad para ella, ahora que está lejos de las cámaras, los micrófonos y los medios de comunicación.

Desde incluso antes de salir de la radio y la televisión, la también actriz había iniciado sus estudios en Derecho, pues uno de sus deseos es ser abogada.