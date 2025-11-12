Maureen Salguero comparte la valiosa lección que le dio su papá tras sufrir daño cardíaco

Maureen Salguero vive horas de mucha preocupación luego de que su papá, don Daniel Rodríguez, fuera hospitalizado este lunes tras sufrir un daño cardíaco.

La popular Tía, como cariñosamente la conocen los ticos, compartió con sus seguidores una actualización sobre el estado de salud de su progenitor, quien permanece internado en el hospital Calderón Guardia.

LEA MÁS: Maureen Salguero actualiza el estado de salud de su papá, don Daniel Rodríguez

Maureen Salguero actualiza estado de salud de su papá don Daniel Rodríguez

Dos días muy duros

“Estoy cansadísima, han sido dos días muy intensos, pero Dios pone la prueba y provee la fuerza. Me siento fortalecida por Diosito precioso. Papi sigue internado en el hospital. Tuvo daño cardíaco, no se ha identificado por qué. Él ya había tenido un infarto hace cuatro años y ha pasado superbién sin ningún problema. Es disciplinado con los medicamentos y hace todo lo que hay que hacer, pero ayer (el lunes) se desvaneció, empezó a sudar, tuvo un dolor fuerte y se le bajó la presión”, relató Salguero este martes.

La presentadora también agradeció la atención médica que recibe su papá en el hospital de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), institución que, dijo, “hay que proteger como uno de los grandes legados de nuestros próceres”.

LEA MÁS: Maureen Salguero enfrenta otro momento difícil con su papá, don Daniel Rodríguez

Don Daniel Rodríguez no deja ir su buena actitud en medio de la hospitalización que vive. Fotografía: Instagram Maureen Salguero. (Instagram/Instagram)

“No voy a dejar de vivir para vivir más”

Entre tanta preocupación, Maureen quiso compartir una reflexión muy especial que su papá le dio la noche del lunes, la cual describió como una verdadera lección de vida.

“Conversando con papi, me dijo que él no va a dejar de vivir para vivir más, que la muerte lo encuentre haciendo lo que más le gusta. Le dijimos que quedan muchos viajes y muchos años más, primero Dios, pero hermoso. ¡Qué análisis tan lindo! No voy a dejar de vivir para vivir más, porque si dejamos de vivir para prolongar la vida, es una forma de morir también. Precioso lo que dijo mi papá”, expresó emocionada la presentadora.

Maureen Salguero junto a su papito don Daniel Rodríguez. Fotografía: Maureen Salguero. (Instagram/Instagram)

En espera de una cama

Salguero contó además que su papá permanece en el área de emergencias del Calderón Guardia, a la espera de una cama en un salón de internamiento.

LEA MÁS: Maureen Salguero tuvo percance en Pérez Zeledón y tuvieron que rescatarla, ¡qué susto!