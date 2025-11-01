Maureen Salguero tuvo percance en Pérez Zeledón y tuvieron que rescatarla, ¡qué susto!

La popular Maureen Salguero, conocida como “La Tía” en el programa A todo dar, vivió un percance este viernes en Pérez Zeledón mientras regresaba a San José tras un día de trabajo.

El vehículo de la comunicadora cayó en una gran zanja cuando hacía marcha atrás para meterse a una calle para dar vuelta y regresar al centro de Pérez Zeledón a revisar una llanta del carro.

Maureen Salguero habla del percance que sufrió en Pérez Zeledón

La lluvia complicó la situación

Maureen contó que el fuerte aguacero del momento imposibilitó sacar el carro por sus propios medios, por lo que tuvo que recibir ayuda de buenos samaritanos.

“Estoy en alguna parte de Pérez Zeledón y me fui en una zanja, y para peores, se me desinfló la llanta; o sea, tuvieron que venir dos buenos samaritanos, quienes me rescataron. Reventé dos lingas, para sacarme de la zanja”, relató Salguero.

Además, la zanja estaba llena de barro y hasta el carro que usaron para ayudarla sufrió daños.

“Le arranqué un pedazo de bumper a la persona que me vino a ayudar, voy a tener que pagarle, es que vean como está esto de lluvia”, agregó la locutora y expresentadora de televisión.

Maureen Salguero es una reconocida locutora y presentadora de televisión. Fotografía: Instagram Maureen Salguero. (Instagram/Instagram)

Sin daños personales

La comunicadora reconoció que no se percató de la zanja al retroceder y que el carro estuvo cerca de chocar con un poste.

“¡Qué cosa más terrible! Estuve como media hora ahí metida… Gracias a Dios, estoy bien, de todo lo que tuve que pasar no pasó nada”, finalizó.

