Maureen Salguero enfrenta otro momento difícil con su papá, don Daniel Rodríguez

La querida locutora y presentadora Maureen Salguero, conocida como la Tía, enfrenta este lunes un nuevo momento difícil por la salud de su papá, don Daniel Rodríguez, de 89 años.

La comunicadora confirmó a La Teja que tuvo que salir de emergencia al Hospital Calderón Guardia, luego de que su papito se descompensara.

Maureen Salguero junto a su querido papá, don Daniel Rodríguez. Fotografía: Archivo LT. (Instagram/Instagram)

Sospechas de infarto

Aunque Maureen no entró en muchos detalles, explicó que los médicos están realizando varios estudios porque los síntomas de su padre se asociaron con un posible infarto.

“Él tiene una historia médica porque se infartó antes, y aquí estoy yo, pegadita a él a ver qué nos dicen”, contó la presentadora a este medio vía WhatsApp.

Un fin de semana feliz antes del susto

La exanimadora de A todo dar y expresentadora de Repretel, Teletica y Multimedios, relató que el fin de semana anterior habían disfrutado una linda reunión familiar por la graduación de una sobrina, sin imaginar la emergencia que vivirían este lunes.

“A mí a veces se me olvida que papi tiene 89 años; papi es tan completo, (pero) es casi esperable que le pasen cositas”, dijo Mau con optimismo.

Don Daniel Rodríguez tiene 89 años. Fotografía: Instagram Maureen Salguero. (Instagram/Instagram)

Don Daniel está estable

Por fortuna, don Daniel Rodríguez se encuentra estable. Los médicos le realizaron un TAC, un electrocardiograma y exámenes de tórax, y todos salieron bien.

Solo están a la espera de los resultados de las pruebas de sangre para tener un panorama más claro.

Desde La Teja le enviamos a Mau Salguero nuestros mejores deseos y oraciones para que la salud de su papito mejore pronto y que Dios tome el control de la situación.

