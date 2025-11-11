Maureen Salguero actualiza el estado de salud de su papá, don Daniel Rodríguez

La locutora y presentadora Maureen Salguero, conocida cariñosamente como la Tía, informó que su papá, don Daniel Rodríguez, continúa en el Hospital Calderón Guardia, luego de haber sido trasladado de emergencia tras una descompensación.

Este lunes la comunicadora le confirmó a La Teja que tuvo que acudir de emergencia al Hospital Calderón Guardia cuando su papito de 89 años, comenzó a sentirse mal y presentó síntomas que los médicos relacionaron con un posible infarto.

“Él tiene una historia médica porque ya se infartó antes, y aquí estoy yo, pegadita a él, a ver qué nos dicen”, comentó Maureen con la serenidad que la caracteriza.

Los estudios médicos de don Daniel han salido bien, pero sigue en observación. (Instagram/Instagram)

Horas más tarde, compartió una actualización a través de sus redes sociales. En una historia de Instagram, publicó una fotografía de su papá desde el hospital y escribió:

“Mi amor quedó en observación. Mañana los actualizo, gracias a todos por sus mensajes”.

El mensaje calmó a muchos de sus seguidores, quienes llenaron sus publicaciones de palabras de apoyo y oraciones por la recuperación de don Daniel.

El fin de semana anterior habían celebrado en familia la graduación de una sobrina, sin imaginar que horas después vivirían esta situación.

“A veces se me olvida que papi tiene 89 años; él es tan fuerte y completo, pero es casi esperable que le pasen cositas”, dijo con optimismo.

Don Daniel Rodríguez, padre de la presentadora, se encuentra bajo observación médica. (captura) (maureen sal/maureen salguero)

Por fortuna, los primeros estudios incluido un TAC, electrocardiograma y radiografía de tórax, mostraron resultados normales. Solo están a la espera de los análisis de sangre para completar el diagnóstico.

Desde La Teja enviamos nuestros mejores deseos a Maureen Salguero y su familia, con la esperanza de que don Daniel Rodríguez se recupere pronto y continúe rodeado del cariño de los suyos.