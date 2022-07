Mauricio Hoffman no aprende del jalón de orejas que le pegó Majo Ulate

Mauricio Hoffmann tiene que hacerle más caso a Majo Ulate Foto: Archivo

El presentador de De Boca en Boca, Mauricio Hoffman, todavía no aprende del jalón de orejas que le pegó Majo Ulate, tras ser sentenciado al reto de eliminación de Dancing with the Stars.

Majo, quien estuvo presente en la cuarta gala, le dijo a La Teja que estaba bueno que eso le pasara, pues su pareja es muy alejada de las redes sociales y por más que ella le pasa diciendo, él no pide votos, que es lo esencial para permanecer en la competencia.

[ Marcel Hernández y Majo Ulate dicen cómo vivieron los retos de sus parejas en Dancing ]

Este martes y la mañana de este miércoles revisamos las redes de Mau y de momento no hemos visto ni una sola publicación o historia en referencia al concurso. Únicamente el lunes, puso una foto con un mensaje sobre ser felices, pero nada relacionado a Dancing.

Ya veremos cómo le va la próxima vez, pero debería de hacerle caso a su novia, quien en el tema de las redes sociales se las sabe, de todas, todas.

[ Mauricio Hoffman le mandó filazo a Nicole Aldana ]