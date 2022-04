Mauricio Hoffman sobre Majo Ulate: “Hay muchas cosas que me gustan de ella y se las he dicho”

Mauricio Hoffman habló por primera vez de su divorcio.

Mauricio Hoffman se sinceró y contó algunas intimidades en la entrevista que dio al programa De boca en boca que se transmitió este miércoles.

Un año y cuatro meses después de que se destapara que se separó de Ericka Morera y que inició una relación con María José Ulate, el macho por fin salió a hablar de lo que ocurrió y las razones por las que la vida que parecía casi perfecta, se desboronó.

Mauricio y Ericka firmaron el divorcio en marzo de este año --aún no aparece actualizado en el Tribunal Supremo de Elecciones-- y gracias a eso el macho aceptó la entrevista del programa donde bretea, pues La Teja sabe que muchas veces le pidieron que conversara con ellos, pero él decía que lo haría hasta que estuviera legalmente separado.

También, gracias a esa firma, pudo abrirse un poco más e, incluso, salir del país con su actual pareja, pues en ese mismo mes se fueron a Tulum, en México, a hacer una especie de retiro, que incluyó playa, sol y mucho amor.

La entrevista se la hizo el periodista Diego Piñar y aunque quedaron algunas preguntas en al aire, por lo menos el presentador ya se soltó y dio su versión de lo que pasó.

Recordemos que Ericka ya lo había hecho, hace unos meses, cuando conversó con el youtuber Diego Bravo y les tiró durísimo a su ex y a Majo.

Mauricio Hoffman y Erika Morera se divorciaron en marzo anterior. CARLOS GONZALEZ/AGENCIAOJOPOROJO (Carlos González)

-¿Cómo quedaron entre Ericka y usted?

En buenos términos y si preguntás por el divorcio fue de mutuo acuerdo, convenido entre Ericka y yo y así fue firmado, siempre buscando el beneficio y en pro de nuestra hija.

-¿Puede verla cuando quiera?

Tenemos un régimen de visitas establecido, Ericka y yo estamos en una relación de cordialidad, de respeto, cualquier cambio es de conversarlo, pero sí, ambos podemos estar con ella en el momento que queramos.

-¿Por qué se divorció?

Las razones de un divorcio las conoce la pareja, en el caso mío hay una razón que es la que se ha dicho, la que se ha comentado y por la que me han juzgado (infidelidad) sin embargo, Ericka y yo somos los que conocemos las condiciones en las que estaba nuestro matrimonio en ese entonces y que nos llevó a esa decisión.

-¿Hubo o no hubo infidelidad en su matrimonio?

Eso es lo que la gente ha leído. La infidelidad es la razón que se ha ventilado, sin embargo, la ruptura se da por dos personas, mis razones las conozco yo y decidí mantenerme al margen de contar públicamente lo que vivía y lo que sentía.

-Con este tema, ¿siente que hubo cacería?

Mucha cacería, me enjuiciaron, me juzgaron, me criticaron, hasta se burlaron de mí y sí, claro, sentí que era una cacería.

-En redes se leía comentarios de que era un perro y tiene esa costumbre...

Esos y muchos más, esos tal vez son los más bonitos.

-¿Usted pide el divorcio?

No es que uno no lucha por las cosas, que lo más fácil es dejarlo ir, pero uno sabe y entiende que lo mejor para la salud emocional de uno y de la hija, a veces es mejor que mamá y papá no vivan bajo el mismo techo.

-¿Por qué esconder una relación?

¿Quién se ha escondido, Piñar?

-Cuando Mauricio se va de la casa y sabe que va a vivir separado de Zoé, ¿qué le pasa por el corazón?

Yo soy un papá gallina y lo más difícil es dejar de hacer cosas que se hacían, o hacerlas de a poquito.

-¿Lloró?

Sí, hubo noches en las que me sentí muy solo y me hacía mucha falta estar con mi hija. Sentí miedo de que ella creyera que yo estaba abandonándola de alguna forma.

-¿Cree que tiene vida privada?

No (risas) y cuando trato de tenerla, igual se hace pública, es complicado.

Majo Ulate y Mauricio Hoffman se dieron una vueltita por Tulum. Instagram.

-¿Con María José Ulate hay una relación?

Hay una relación, hay muchas cosas que me gustan de ella, ella lo sabe, se las he dicho y me voy a reservar contárselas porque es parte de lo que quiero guardar en mi vida privada.

-¿Qué quiere con ella?

El tiempo dirá, ahorita me siento emocionalmente estable.

-¿Disfruta más la vida con ella?

Puedo decir que estoy aprovechando y disfrutando cada instante en la vida, he aprendido a no posponer las cosas, a que si quiero hacer algo, hacerlo cuando puedo.

-Ella también ha recibido muchas críticas...

Claro, mucho. He sido el primer testigo de lo mucho que le han criticado y juzgado, pero repito, que para las redes sociales y la sociedad lo más fácil es criticar y juzgar en base a lo que se dice o a lo primero que se escucha.

-¿Qué quiere para su vida después de este capítulo?

Busco tranquilidad, paz emocional.