Mauricio Hoffmann: “Lo importante es que la gente vote por el que considere que baila mejor”

En la penúltima gala Mauricio Hoffmann y Alhanna Morales fueron a reto por más que quedaron de terceros en la tabla general. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce Robles.)

Lorna Cepeda, Joaquín Yglesias, Kimberly Loaiza y Mauricio Hoffmann son las cuatro estrellas que lucharán este domingo por ganar la sétima temporada de Dancing with the Stars.

Desde que inició la competencia de baile, el presentador de De boca en boca siempre ha estado en los primeros lugares de la tabla de puntuación y para muchos es quien merece ganar; sin embargo, ahora es el voto del público el que decide el gran ganador.

El macho aseguró que él todavía no se siente ganador porque sabe que las otras tres parejas tienen su público que los apoya, pero que espera que voten por el que mejor bailó y no por el que les cae mejor.

- ¿Cómo se sintió al escuchar que le tocaba ir a reto?

Hay mucho nerviosísimo aunque uno se prepara, nosotros empezamos la semana mentalizados en que vamos a tener que bailar tres coreografías y todos teníamos esa posibilidad de irnos al reto, iba a mentalizado a que iba a reto, entonces, siempre se vive un susto. No sé cómo explicarlo, porque si pifiás te podés ir, además toca con dos buenos amigos y grandes bailares, tanto el Mambo como Nicole.

Es que es un susto gacho, esa es la palabra, es como gacho ir a reto.

- ¿Dudó en algún momento que lo iba a eliminar?

No, no. Yo me mentalizo en lo que preparamos y montamos. Trato de no buscar el ruido ajeno a Alhanna (Morales) y a mí, y con todo. Yo sabía que la coreografía era ganadora, sabía que teníamos buen ánimo, la tenía bien montada y ejecutada, por lo menos en los ensayos, y no quedaba más que estar concentrados.

- ¿Qué le parecen sus contrincantes de la final?

Son muy fuertes. La verdad aquí todos merecemos el trofeo, la gente es la que toma la decisión ahora y así que espero que disfruten de las tres coreografías que vamos a presentarles el próximo domingo.

A Mauricio Hoffman no le hace gracia que Bryan Ganoza regrese a Dancing

El presentador aseguró que desde la gala uno se mentalizó con llegar a la final. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce Robles.)

- ¿Ha pensado en alguna estrategia para ganar más votos esta semana?

No, no. Aquí lo importante es que la gente vote por el que considere que baila mejor. Yo humildemente estaré pidiéndole a la gente que el que me quiera apoyar que voten y que quienes disfruten de mis bailes y de las coreografías que lo hagan, esa es mi arma, que vean mis bailes, que vean las ganas que le ponemos Alhanna y yo, el gran sacrificio que hemos hecho también y ojalá la gente nos de el voto.

- ¿Qué ritmo le gusta bailar más, porque en la final pueden repetir una coreografía?

Trato de ponerle a todos, pero la samba la disfruté mucho como el que hicimos en el reto, que son bailes de mucha energía, mucho brinco. No me gusta mucho como el Vals, por ejemplo, que son bailes muy posados, me divierten más estos ritmos como el reguetón, jive, la samba, esos me encantan.

Mauricio Hoffman se confiesa: “Me gusta lo que María José aporta a mi vida”

En la final cada pareja tendrá que bailar tres coreografías, dos nueva y repetirán la que más les gustó de la competencia. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce Robles.)

- ¿Qué opina de sus compañeros eliminados en la penúltima gala?

Bueno, son cosas que uno lamente porque uno también va creando un lazo de amistad ahí con el tiempo, entonces, a uno le duele porque yo me pongo en los zapatos de ellos (Nicole Aldana y Víctor Núñez) y digo: ‘¡qué lástima! A una semana de la gran final tener que salir’, pero bueno, la competencia es así, me pude haber ido yo, gracias a Dios no fue así, así que positivo y para adelante.

- ¿Siente que será el campeón?

No, estoy tranquilo. El público tiene la decisión en sus manos y nosotros trabajaremos con fuerza, como siempre lo hemos hecho, y que tenga lo que tenga que pasar. Desde el día uno entramos con la mentalidad de hacer las cosas bien y así será en este último programa.

- ¿Cuál pareja siente como mayor rival a vencer?

Todas, como te digo, la decisión ahora la tiene el público, todos merecemos ganar, pero ellos son los que deciden por más bien o mal que usted baile.