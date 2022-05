Mauricio Hoffmann ya está practicando para Dancing with the stars

Mauricio Hoffmann será uno de los participantes de la sétima temporada de Dancing with the stars. (Facebook El Chinamo)

Mauricio Hoffmann debe estar deseando que pasen los meses para que empiece Dancing with the stars.

Como les adelantamos en La Teja, el macho es uno de los escogidos para ser parte de la sétima temporada del programa de meneos, que inicia a finales de junio, tras dos años de ausencia.

Como todavía falta para eso, Mau parece que ya empezó a ensayar, pues en los últimos días en De boca en boca ha estado sueltitico, moviéndose más de lo normal, como para mostrar que tiene con qué y que no se equivocaron al seleccionarlo.

Recordemos que el presentador estuvo en el 2007 en Bailando por un sueño, y fue el ganador, a pesar de una lesión en la rodilla derecha que lo afectó durante el programa.

[ Regresa Dancing with the stars y estos son algunos de los nombres que estarían en la pista ]

Vuelve.

Después de dos años de no tener meneos, debido a la pandemia, el formato estrella de Teletica volverá y lo hará de la mejor manera con varias figuras muy conocidas dentro del medio de la farándula tica.

La Teja consultó a la producción de Teletica Formatos sobre el programa y nos señalaron que hasta después del 15 de mayo se podría dar algún detalle, pues hay todavía cosas por afinar, como por ejemplo, las 10 personas que participarán en el espacio.

Desde hace días sabemos que hay varios confirmados y otros a la espera de acomodar agendas y cuestiones físicas para dar el sí definitivo.

En la lista de hombres es un hecho que Mauricio Hoffman y Bryan Ganoza, (sí, el “Cabro más macabro”), subirán la temperatura en la pista. A estos nombres se les podría agregar Hernán Medford, quien habría pedido unos días para revisar algunas cuestiones médicas y tirarse al agua.

[ Bryan Ganoza dice estarse forrando en billete como “stripper” ]

Hay otros nombres que suenan y que tal vez habrían dado alguna que otra pista en sus redes sociales, como Douglas Sánchez, que llegaría como conductor, en caso de que Randall Vargas no logre estar debido a las transmisiones con TD Más, del Mundial Femenino sub 20, que inicia en agosto.

El mismo Douglas dijo en redes sociales: “Hola a todos, descartado. Efectivamente hubo acercamiento, pero no es un formato en el que me vea porque no soy bailarín. No tengo movimiento y ni bailo, soy muy tieso”.

En cuanto a las damas, se sabe que varias fueron citadas para una audición el miércoles de la semana anterior y de allí saldrán los cinco nombres que se tiraran a pista.

Las que estuvieron en el casting son la ex A Todo Dar, Nicole Aldana, la influencer Karina Campos, la exmiss Costa Rica Paola Chacón, la modelo Kimberly Loaiza y la periodista Gabriela Jiménez.

[ Captan a Gabriela Jiménez y a Marcel Hernández muy solitos ]

La guapa de Gabriela Jiménez también sería parte del programa de baile. Cortesía.

Eso sí, esa lista podría tener alguna modificación de acuerdo a las obligaciones que cada una tenga, pero la mayoría es un hecho que se quedaría.

Recordemos que por lo general, Teletica busca diferentes perfiles y en los nombres que conocemos todavía falta alguno que haga reír, como en su momento lo hizo Mauricio Montero, Renzo Rímolo y Wesley Vargas.

También falta la persona tierna que se gane al público un poquito de más edad, como ya lo hicieron doña Amanda Moncada, Doris Goldgewitch, Daniel Del Barco y Stafford Fitzgerald Haney, entre otros.

Un pegue.

No cabe dudas de que Dancing with the stars es el formato más visto y más seguido del canal, por ahí han pasado grandes figuras que si bien llegaron con un nombre hecho antes de participar, una vez que salieron del programa su vida prácticamente cambió.

Tal es el caso de Keyla Sánchez, quien fue parte de la quinta temporada y quien a partir de eso, se convirtió en la reina de las redes sociales en nuestro país, así como lo admitió a La Teja en una entrevista hace unos años.

Su paso por Dancing with the stars, en el 2018, le generó más de 1000 seguidores por día, una cifra nada despreciable.

“Puedo decir que ese programa me dejó por los menos 150 mil seguidores, es una gran exposición y una catapulta si uno lo sabe aprovechar”, explicó, en el 2019.

Los últimos ganadores fueron la pareja conformada por el bailarín Javier Acuña y la actriz Sofía Chaverri, mejor conocida como Rosalinda.

Además de ella, los campeones han sido Alex Costa, Renzo Rímolo, Daniel Vargas, Víctor Carvajal y Johanna Solano.

En cuanto a la lista de bailarines, quedaría muy similar a lo que se venía manejando en las temporadas anteriores destacando Lucía Jiménez, Yessenia Reyes, Javier Acuña y Alhanna Morales como los más conocidos. A la espera también de saber qué pasará con Michael Rubí, quien vive en República Dominicana desde el año anterior.