Max Barberena vive este sábado otro día anhelado de su vida

El querido retahilero Max Barberena vive este sábado 24 de enero otro de los días más importantes y esperados de su vida.

La figura de Teletica y su esposa, Melissa Calderón, le darán la bienvenida hoy a su segundo hijo, Josué, fruto del matrimonio que ambos han construido con mucha fe y amor.

Max Barberena y Melissa Calderón serán papás de nuevo este sábado. Fotografía: Instagram Max Barberena. (Cortesía/Cortesía)

La confirmación llegó a La Teja

Max confirmó a La Teja que el bebé nacerá este mismo sábado, mientras que Melissa ya ha compartido en redes sociales la ilusión y expectativa por la llegada del nuevo integrante de la familia.

“Ya casi, ya casi”, escribió Meli en una historia de Instagram junto a Max y Sara, la primera hija que tuvieron juntos.

Un hijo muy esperado y pedido a Dios

La llegada de Josué no es casualidad. El pequeño es la respuesta a meses de oraciones que la pareja elevó a Dios, pues el guanacasteco reconoció en una entrevista con este medio que anhelaban volver a ser papás.

La noticia del embarazo fue recibida con enorme alegría por la familia y por los seguidores del presentador, quien siempre se ha mostrado cercano y transparente con su vida personal.

Max Barberena vivirá un día inolvidable este 24 de enero

Una familia que sigue creciendo

Además de Sara y el pequeño Josué, Max Barberena es papá de Nathaly, una guapa abogada de 23 años, fruto de una relación anterior.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el nacimiento del bebé; sin embargo, en las últimas horas la pareja dejó todo en manos de Dios y asistió a una actividad religiosa, previo a la espera del nuevo miembro de la familia.

