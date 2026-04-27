Maynor Solano mostró el rincón más especial de su casa y lo que guarda ahí vale oro, entre ello dos piedras

Maynor Solano, periodista deportivo y presentador de FUTV, mostró sus tesores mejores guardados. (redes/Instagram)

El periodista deportivo Maynor Solano abrió las puertas del rincón más especial de su casa y dejó ver una colección de recuerdos que para cualquier amante del deporte y la música sería un verdadero tesoro.

El presentador de La Jornada, de FUTV, aprovechó que estaba reacomodando su hogar para poner en orden varios objetos que ha coleccionado a lo largo de su carrera y de su vida, piezas cargadas de historia, nostalgia y momentos inolvidables.

Y es que entre sus joyitas tiene verdaderas reliquias.

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Por ejemplo, conserva la firma de Diego Armando Maradona, uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos, así como un autógrafo de Roger Federer, leyenda del tenis mundial.

Pero eso no es todo.

Maynor también guarda con mucho orgullo una camiseta firmada por los integrantes de Los Fabulosos Cadillacs, agrupación que considera su favorita y que ha marcado parte importante de su vida.

Maynor Solano es amante del tenis y tiene variias firmas de su ídolo Roger Federer. (redes/Instagram)

En su colección deportiva también destaca un balón de Liga Deportiva Alajuelense de la época en que el técnico era Jorge Luis Pinto, firmado por jugadores como Luis Diego Arnáez y Erick Scott, entre otros.

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Maynor Solano mostró sus mejores recuerdos deportivos

Además, no faltan recuerdos de su paso por Dancing with the Stars, donde participó en 2015 y logró llegar hasta la final, una experiencia que marcó su carrera fuera del periodismo deportivo cuando fue figura de Teletica.

También tiene un guante autografiado por Keylor Navas, pieza que cualquier fanático del fútbol quisiera tener.

Maynor Solano guarda con mucho orgulllo varias fotos de cuando participó en Dancing with the Stars. (redes/Instagram)

Las piedras más importantes

Pero quizá lo que más llama la atención de toda su colección son dos objetos que tienen un valor sentimental e histórico enorme: un pedazo de piedra del antiguo Estadio Nacional y una parte de gradería del viejo estadio Eladio Rosabal Cordero de Heredia.

“Esto tiene muchísimo valor. Tiene tierra todavía; es una piedra, un block, como lo quiera llamar, del antiguo Estadio Nacional de La Sabana. Cuando lo estaban demoliendo, yo trabajaba en Teletica, crucé y agarré una de estas piezas como enorme recuerdo”, contó.

Estas piedras tiene un gran significado para el periodista deportivo. (redes/Instagram)

Sobre la reliquia herediana, explicó que fue un regalo muy especial.

“Esta del antiguo Rosabal Cordero me la regaló mi gran amigo Alejandro, que de Dios goce, quien fue jefe de prensa del equipo amarillo (murió en agosto de 2021)”, recordó con nostalgia.

Para Solano, más allá del valor material, cada pieza representa momentos importantes, sueños cumplidos y encuentros inolvidables que ha vivido gracias a su carrera.

Hasta una bandera del Cartaginés que le regalaron cuando quedaron campeones en el 2022. (redes/Instagram)

Lo que comenzó como una simple limpia de casa terminó convirtiéndose en un viaje por su propia historia, una que decidió mantener viva en ese rincón que hoy muchos desearían tener, más de una de esas firmas o recuerdos.