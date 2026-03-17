Maynor Solano mostró la especial compañía con la que disfrutó el Festival Picnic

El periodista deportivo Maynor Solano mostró la especial compañía que llevó el pasado sábado a la primera fecha del Festival Picnic.

Solano presumió en redes al compañero con el que disfrutó del concurrido evento, que vivirá su segunda jornada este sábado 21 en el Centro de Eventos Pedregal.

Maynor Solano es un reconocido periodista deportivo del país. (Facebook/La Nación)

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Un acompañante muy especial

Maynor vivió los conciertos junto con uno de sus sobrinos, al que presumió este lunes con una singular foto de cuando era un bebé y de cómo luce actualmente.

“Con él me convertí en tío, en padrino. El sábado lo llevé a Picnic”, escribió Solano en una publicación que hizo en Instagram.

A Maynor se le vio feliz con la compañía con la que llegó al evento, disfrutando cada momento del festival.

Su vida personal también da de qué hablar

El comunicador también atraviesa una etapa distinta en su vida personal, ya que actualmente disfruta de su soltería.

Sin embargo, hay fuentes de este medio que aseguran que más temprano que tarde el periodista anunciaría una nueva relación sentimental.

A inicios de marzo, La Teja publicó que Maynor le estaría dando una nueva oportunidad al amor con una hermosa farmacéutica llamada Mariela Chaves.

Maynor Solano presumió a su compañía del Festival Picnic. (Instagra/Instagram)

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Entre rumores y su realidad actual

Hace unas semanas, Maynor dijo en el programa De boca en boca que seguía soltero, a casi año y medio de su separación de su esposa, Karina Rodríguez.

La expareja se encuentra en medio de un proceso de divorcio.