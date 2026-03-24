Maynor Solano nos da pista del nuevo programa al que va tras su salida de “Fútbol al día”

Maynor Solano tenía dos años como panelista del programa Fútbol al día de canal 8 de Multimedios.

El periodista deportivo Maynor Solano anda en modo cambios y no precisamente pequeños, porque en cuestión de semanas le dio vuelta a su vida tanto en lo personal como en lo profesional.

Como quien dice, el hombre no solo se está dando una nueva oportunidad en el amor tras su divorcio, sino que también decidió cerrar un capítulo importante en su carrera: su paso por el programa Fútbol al Día, de Multimedios canal 8.

La noticia de su salida sorprendió a más de un fiebre del deporte, sobre todo porque Solano llevaba dos años siendo una de las caras del espacio, el cual además ha venido atravesando varios movimientos internos en los últimos meses.

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Pero lejos de cualquier drama o bronca, Maynor dejó claro que su decisión fue bien pensada y responde a una oportunidad que simplemente no podía dejar pasar.

“Renuncié porque acepté una nueva propuesta laboral en otro canal muy importante”, nos contó sin rodeos.

Randall "Chiqui" Brenes y Maynor Solano tienen un programa llamado "Únicamente fútbol" en FUTV. (Cortesía /Cortesía)

El periodista también aprovechó para dejar claro que se va agradecido con la casa que lo vio crecer en esta etapa.

“Estoy demasiado agradecido con Multimedios, fueron dos años de mucho crecimiento y sé que Fútbol al Día tiene todo para que siga siendo un gran programa”, agregó.

Ya soltó pista

Eso sí, como buen amante del fútbol y del chisme bien contado, Solano no soltó todo el cuento, pero sí dejó una pista que ya puso a más de uno a sacar conclusiones.

“Pronto contaré del nuevo proyecto que le encantará a los fiebres que gustan informarse del fútbol. Será un programa diario de lunes a viernes”, adelantó.

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La nueva temporada de Conexión Fútbol inicia en abril, anunció Repretel.

Con esa frase basta para empezar a especular sobre cuál canal lo fichó ahora, aunque no lo quiso confirmar todo apunta a que podría integrarse a la nueva temporada de Conexión Fútbol de Repretel, donde ya estuvo anteriormente, o bien iniciar un nuevo proyecto en TDMás donde ahora están reforzando con más programas deportivos.

Solano nos prometió que más adelante nos dará todos los detalles de en cuál canal podrán verlo muy pronto.