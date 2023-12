Maynor Solano se desahogó y cantó a una exjefa por una extraña regañada que le pegó

Maynor Solano, su esposo y los dos hijos de ellos están felices porque finalizaron el curso de buceo. (Instagram)

Maynor Solano se valió de una celebración familiar para contar la vez que una exjefa le dio una regañada por algo a lo que él no le encontró ni pies ni cabeza.

Solano, su esposa Karina Rodríguez, y los dos hijos de la pareja están felices porque este martes terminaron un curso de buceo en el que estaban y eso dio pie a la curiosa anécdota del periodista deportivo.

El comunicador no mencionó nombres, pero sí llamó la atención que cuando hizo referencia a la jefa de aquel entonces, usó la palabra entrecomillada.

“Un dia una ‘jefa’ me dijo”, tituló Maynor la historia que compartió en Instagram, donde recordó la vez que le “jalaron el aire”, por hablar en sus redes del emprendimiento de un amigo que le estaba enseñando bucear a él y a su familia.

Maynor Solano hizo esta publicación en Instagram. (Instagram)

“Mi amigo es emprendedor, la pulsea como todos nosotros, esa vez subimos una fotografía juntos a historias de IG (Instagram) del bonito momento, eran como las 9:50 de la noche. Al día siguiente, llegué a trabajar, una de mis ‘jefas’ me llamó a la oficina y me dijo: ‘Mirá, vos no podés hacer estas publicaciones porque algunas personas del entorno laboral se pueden enojar y me pueden reclamar por apoyar a tu amigo’”, contó el experiodista de Teletica Deportes.

“Pensé que era una broma, ya que en ese lugar no tenía exclusividad, el buceo no tenía nada que ver con mis funciones, por lo que no había choque de intereses y además era mi tiempo en familia”, continuó.

Según Solano, ellos comenzaron a tomar las clases “hace unos meses”, por lo que se estaría refiriendo a un caso no tan lejano en el tiempo, recordemos que su último trabajo fue en la Unafut donde se han escuchado varias cosillas no muy positivas con algunos de los jefes.

Como Maynor desoyó la llamada de atención, ahora está celebrando que en pocos días irán a graduarse en el mar.

Maynor Solano como pez en el agua

“Les recomiendo estas dinámicas, puede ser una opción perfecta para reafirmar el trabajo en equipo, mi amigo da cursos de buceo hasta para personas con capacidades distintas. ( No videntes, sordos, personas en silla de ruedas etc). No permitan ese tipo de situaciones en su entorno laboral”, finalizó.