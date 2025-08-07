Melania Villalta sugirió el motivo por el que su noviazgo con Jeikel Venegas habría terminado

Melania Villalta tiene 23 años y una prometedora carrera en la televisión costarricense. Fotografía: Instagram Melania Villalta. (Instagram/Instagram)

Melania Villalta sugirió el miércoles por la noche el motivo por el que habría puesto fin a su relación amorosa con el futbolista Jeikel Venegas.

La presentadora de VM Latino tiró la chinita al responder una pregunta que le hizo una seguidora en la cajita de Instagram.

A Villalta le cuestionaron sobre cómo se sentía tras la decisión que tomó y le pidieron consejos para dar un paso así, pues según la seguidora, ella aún no puede ponerle un “hasta aquí” a su relación sentimental.

Simpática como es, Mela le respondió a la mujer, pero en medio de las cosas que le dijo habría revelado el motivo por el que el jugador del Guadalupe F.C. y ella se devolvieron los peluches.

“Con todo el amor, lo que puedo decir es que se sienten un día y piensen qué es lo que quieren ustedes para su vida, con toda claridad y certeza, y si en eso que ustedes quieren para su vida, la persona con la que comparten se adapta, adelante, pero si esa persona no va a complementar lo que ustedes quieren para su futuro, definitivamente están en el lugar equivocado y tiene que sanar el corazón para seguir adelante”, afirmó Melania.

Por lo que respondió, todo apunta que Jeikel y ella tenían caminos y deseos muy diferentes y eso fue suficiente motivo para terminar y seguir cada uno por su lado: él en su carrera como futbolista y ella en la de la televisión.

Antes de decir eso, Melania aclaró que ella no se las puede dar de experta en el tema del amor ni de las relaciones amorosas porque cada pareja tiene sus historias.

Melania Villalta también dijo que dejar pasar el tiempo en una relación que no va para ningún lado, lastima aún más después de la separación. Fotografía: Captura Instagram Melania Villalta. (Instagram/Instagram)

“Hay personas que toman la decisión porque hubo una infidelidad de por medio, hay personas que toman la decisión porque ya no había conexión, hay personas que toman la decisión porque ya no iban en el mismo camino; entonces eso también influye, cómo se siente la persona y qué tan capaz sea de dejar la relación o no”, mencionó antes de la chinita del por qué Jeikel y ella no siguieron juntos.

Melania Villalta y Jeikel Venegas estuvieron juntos hasta hace poco. Fotografía: Instagram Melania Villalta.

Melania y Jeikel superaron juntos el escándalo que se hizo el año pasado por la filtración de un video íntimo del futbolista, que fue grabado en el estadio Fello Mezo, del Club Sport Cartaginés, donde militó hasta hace pocos meses.