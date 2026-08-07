Melania Villalta vivió un encuentro con Lamine Yamal, pero un detalle desató ola de reclamos

Melania Villalta se fue a pasear a Colombia, un viaje que no olvidará nunca. (Instagram/Instagram)

Lo que empezó como un viaje para descansar y disfrutar junto a sus papás, terminó convirtiéndose en una experiencia que Melania Villalta difícilmente olvidará.

La presentadora aprovechó unos días libres luego de su trabajo durante la cobertura del Mundial para darse una escapada a Colombia, país al que decidió llevar a sus padres para compartir con ellos y agradecerles de alguna manera todo el apoyo que le han dado.

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Pero la sorpresa llegó cuando visitó la famosa Comuna 13, en Medellín, donde vivió una noche llena de música, baile y mucha emoción. En medio del ambiente apareció el cantante colombiano Ryan Castro, quien estaba acompañado nada más y nada menos que por Lamine Yamal, futbolista español campeón del mundo.

Melania no dudó en capturar el momento y compartirlo con sus seguidores.

Melania Villalta vivió una gran experiencia en Medallín

“Me vine para Medellín y se apareció Ryan Castro... y el campeón del mundo”, comentó la presentadora, dejando claro que la noche había tomado un giro inesperado.

La comunicadora disfrutó del evento, cantó, bailó y hasta compartió con las personas que estaban en el lugar. Además, se tomó con humor que muchos seguidores le reclamaran porque en su primera publicación no había mencionado a Yamal.

“Me llovió cuando no mencioné a Yamal en el primer video. Calma, pueblo, es que lo tenía en otro video aparte, pero obvio lo noté y amo que ustedes sean parte de la experiencia”, escribió en su Instagram.

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Melania Villalta vivió una gran experiencia en Medallín

Así, entre recuerdos familiares, música y encuentros inesperados, Melania sigue disfrutando de Colombia después de una etapa de mucho trabajo, en la que estuvo al frente de una de las coberturas más importantes de su carrera.