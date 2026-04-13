Nadie lo veía venir: Ryan Castro sorprendió a sus fans en pleno concierto

Ryan Castro dio un show este domingo. (Archivo/La Nación)

Lo que parecía un concierto más terminó siendo una noche inolvidable. El cantante Ryan Castro sorprendió a sus fans este domingo en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva con un momento que nadie esperaba.

Y es que, en medio del show y cuando el ambiente ya estaba en lo más alto, el artista colombiano decidió dar un giro inesperado.

Sin previo aviso, invitó al escenario a la cantante Aria Vega, con quien interpreta el tema Chévere, desatando de inmediato la euforia entre los asistentes.

La sorpresa cayó como anillo al dedo para los fans, quienes no tardaron en reaccionar con gritos y aplausos al ver a ambos artistas compartir tarima.

Ryan Castro puso a bailar a sus fans. foto: jogo (jogo /captura)

Así estuvo el concierto de Ryan Castro. foto: jogo (jogo /captura)

Ya con el público totalmente encendido, los cantantes aprovecharon para interpretar juntos la canción, logrando que el anfiteatro completo se pusiera a cantar, bailar y disfrutar el momento.

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El ambiente se convirtió en una verdadera fiesta, donde nadie se quedó quieto y la energía se sintió de principio a fin.

En medio de la emoción, Castro también se tomó un espacio para conectar con su público y dejar un mensaje que tocó a muchos de los presentes.

“Este show es dedicado a ustedes, a toda la gente del gueto, a la gente que tiene sueños, ganas de comprarle una casa a sus papás, a la mamá, de salir adelante, de conseguir sus cosas”, dijo desde el escenario.

El gesto fue bien recibido por sus seguidores, quienes no solo disfrutaron de la música, sino también de un momento cargado de emoción y cercanía con el artista.