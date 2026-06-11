Susana Peña y María Teresa Rodríguez dan su veredicto sobre el jugador más guapo del Mundial 2026

La fiebre mundialista tiene a la gente hablando de muchos temas alrededor del torneo y uno de los aspectos que más ha dado de qué hablar es quién es el jugador más guapo que disputa la Copa de la FIFA 2026.

Precisamente, esa pregunta se la hicieron en La Revista Mundialista a María Teresa Rodríguez y Susana Peña, quienes ni rojas se pusieron al dar su veredicto sobre el futbolista más galán del mundial.

Fue el periodista y narrador de Teletica Deportes, Ricardo Blanco, quien hizo el sondeo con las experimentadas figuras de canal 7, cuyas impresiones fueron compartidas en el Instagram de TD Max.

María Teresa Rodríguez consideró que Cristiano Ronaldo es el jugador más guapo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Fotografía: FAYEZ NURELDINE/AFP. (FAYEZ NURELDINE/AFP)

LEA MÁS: María Teresa Rodríguez hace bulla del gran momento que vive en Teletica y así reaccionó su nuevo novio

“Hay jugadores muy saludables”

María Teresa Rodríguez reconoció que hay muchos futbolistas bastante guapos disputando el campeonato mundial, pero aun así hay uno que sobrepasa a todos.

María Teresa Rodríguez ve a este jugador como el más guapo del Mundial 2026

“Ah, no, es que hay jugadores muy saludables”, dijo la presentadora de 7 Estrellas y Calle 7: Informativo, a quien la agarraron “fuera de base” con la pregunta mientras estaba en maquillaje antes de salir al aire.

Tras eso, la exreina de belleza dijo que, para ella, Cristiano Ronaldo es el futbolista más atractivo del Mundial Norteamérica 2026.

LEA MÁS: Así será La Revista Mundialista de Teletica para la Copa del Mundo 2026

“El mayor de todos, el que no tiene comparación: Cristiano. ¿A quién no le gusta?”, afirmó Tere sobre el seleccionado de Portugal, uno de los equipos que son favoritos a ganar la copa.

Eso sí, hay que aclararle a Tere que Cristiano, de 41 años, no es el jugador más “viejo” de este certamen; a CR7 lo supera en edad el portero de Escocia, Craig Gordon, quien participa en la Copa del Mundo con 43 años.

Harry Kane es el jugador más guapo del Mundial, según Susana Peña. Fotografía: RICH STORRY/Getty Images via AFP. (RICH STORRY/Getty Images via AFP)

“Es lo que mejor manejo del fútbol”

Susana Peña, por su parte, no coincidió con María Teresa. Para la figura de Telenoticias, el hombre más galán de este mundial es el británico Harry Kane, quien milita con el Bayern de Múnich.

Peña afirmó que el tema de los jugadores guapos es el que más sabe de este mundial, de ahí la certeza con la que dio su respuesta.

Susana Peña dice cuál es el jugador más guapo del Mundial 2026

“Eso es lo que mejor manejo del fútbol. Mi favorito es Harry Kane, es el hombre más guapo de este mundial”, consideró Peña.

LEA MÁS: Susana Peña regresó como presentadora de Telenoticias: “Pensaban que ya no trabajaba acá”

Gaby Jiménez y Melania Villalta también respondieron

“Eso es lo que mejor manejo del fútbol. Mi favorito es Harry Kane, es el hombre más guapo de este mundial”, consideró Peña.

Rodrigo de Paul es, para Melania Villalta, el jugador más atractivo de la Copa del Mundo 2026. Fotografía: Archivo LT. (Instagram )

Hace unos días, en vivo en La Revista Mundialista, también le plantearon la misma pregunta a Melania Villalta y a Gabriela Jiménez.

Ambas se inclinaron por los jugadores argentinos, pero cada una con su favorito. Villalta mencionó que a ella le encanta Rodrigo De Paul y Jiménez se inclinó por Leandro Paredes.

“Yo lo tengo facilísimo. El jugador más guapo es Leandro Paredes. El argentino del Boca es el jugador más guapo en absolutamente todos los aspectos”, afirmó Gaby desde Miami, donde está con la cobertura del torneo mundialista para Teletica.