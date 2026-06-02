María Teresa Rodríguez hace bulla del gran momento que vive en Teletica y así reaccionó su nuevo novio

La siempre bella y simpática María Teresa Rodríguez celebró este martes el gran momento que vive en Teletica, y su novio, el publicista Eliécer Ureña, no dejó pasar por alto la felicidad de su enamorada.

Tere celebró este lunes 1.° de junio cuatro años de trabajar en el canal del trencito, pero fue hasta este martes cuando hizo bulla de lo significativo que es para ella la ocasión y cuánto ha representado esa oportunidad en su realización profesional.

María Teresa Rodríguez llegó a Teletica hace cuatro años para presentar Calle 7: Informativo. Aún se mantiene en el programa. Fotografía: Instagram María Teresa Rodríguez. (Instagram/Instagram)

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El camino de Tere en Teletica

Rodríguez llegó a Teletica en junio del 2022 para integrarse a Calle 7: Informativo, un proyecto que le permitió cumplir su sueño de presentar noticias. Luego el canal la fichó para presentar 7 Estrellas y también ha sido parte de El Chinamo desde el 2024.

Este martes, al repasar estos cuatro años en canal 7, Tere dijo: “Inicié este camino hace cuatro años caminando por estos pasillos, llena de sueños, ilusión y muchas ganas de aprender”.

María Teresa destacó cuánto representan para ellas estos cuatro años en la principal televisora del país.

María Teresa Rodríguez también presenta 7 Estrellas, en canal 7. Fotografía: Instagram María Teresa Rodríguez. (Instagram/Instagram)

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“Hoy, veo atrás, y me siento tan orgullosa de mí. Veo cuánto he crecido, cuántas metas he cumplido y todo lo que esta experiencia me ha enseñado y que sigo aprendiendo. A cada reto, cada oportunidad y cada persona que ha sido parte de este recorrido, les puedo decir gracias”, manifestó Tere.

Asimismo, destacó lo agradecida que está por trabajar en lo que ama.

“Me siento profundamente agradecida por poder dedicarme a lo que amo, seguir creciendo profesionalmente y continuar construyendo nuevos sueños cada día”, refirió.

Tere dijo que nada de lo que ha vivido en Teletica a lo largo de este tiempo lo cambiaría por nada.

“¡Y vamos por muchos más!”, auguró miss Costa Rica 2008.

María Teresa Rodríguez debutó en El Chinamo en el 2024 como presentadora. Fotografía: Instagram María Teresa Rodríguez. (Instagram/Instagram)

Novio emocionado

El festejo y las palabras de Tere emocionaron a su atractivo nuevo enamorado, quien la motivó a seguir adelante con un halago que, de fijo, la conquistó aún más.

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“Felicidades, amor, sos increíble, siempre hacia adelante”, dijo el galán.

Tere reaccionó a lo dicho por su novio con un “gracias, mi amor”.

María Teresa Rodríguez llegó a Teletica procedente de Repretel, donde trabajó en proyectos como Combate, en canal 11, y Giros, en el 6.