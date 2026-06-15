Melanie Valverde sorprendió al decir que será mamá soltera pese a seguir casada con Marvin Loría

Melanie Valverde explicó por qué considera que ser “mamá soltera” es uno de sus mayores superpoderes mientras espera a su segundo bebé. (Foto: Melanie Valverde./Foto: Melanie Valverde.)

Melanie Valverde volvió a llamar la atención de la redes sociales, pero esta vez no fue por el embarazo de su segundo hijo, sino por una frase que generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

La creadora de contenido aseguró que será una “mamá soltera”, a pesar de que recientemente apareció con el futbolista Marvin Loría, donde ambos dan la noticia de la llegada de su segundo bebé.

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A través de sus redes sociales, Melanie compartió un video junto a su hijo mayor y aprovechó para enviar un mensaje a quienes han opinado sobre su vida personal.

“Fuimos, somos y seguiremos siendo nosotros dos y pronto seremos tres, no hay más ni falta nadie más”, escribió.

Además, dejó una frase que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

“Ser mamá soltera es mi superpoder”, comentó.

La publicación llegó pocos días después de que la pareja confirmara que está viviendo una nueva etapa como papás y que pronto le dará la bienvenida a un segundo hijo.

Marvin Loría y Melany esperan su segundo hijo. (la roncha /La Roncha)

No quiere escuchar críticas

Luego de que se conociera la reconciliación, las redes sociales se llenaron de comentarios sobre la decisión de ambos al aparecer juntos.

Melany confesó que será mamá soltera. Captura (captura /captura)

Sin embargo, Melanie dejó claro que no está interesada en las opiniones ajenas y que su prioridad es su familia.

“La paz y la felicidad que mi corazón y el de mi bebito sienten hoy no nos la va a quitar nadie. Así que guárdense sus mensajes, opiniones y comentarios. No pierdan su tiempo, porque los que me conocen saben que en esta vida nada me importa más que mi hijo”, escribió en sus historias de Instagram.

La influencer y Marvin Loría también celebraron recientemente una revelación de sexo, donde dieron a conocer que el bebé que esperan será otro niño.

Una nueva etapa

La noticia ha sido recibida con entusiasmo por familiares, amigos y seguidores de la pareja, quienes les han enviado numerosos mensajes de felicitación.

La etapa de ambos también marca un nuevo capítulo para ambos, luego de los momentos difíciles que enfrentaron en el pasado.

En setiembre de 2025, Marvin Loría y Melanie Valverde estuvieron en el centro de la atención pública tras la viralización de varios videos que mostraban una discusión entre ambos en Santa Ana. En aquel momento, ella aseguró que el conflicto se produjo después de descubrir una supuesta infidelidad del futbolista.

Meses después, la historia parece haber tomado un rumbo muy distinto.

Ahora, mientras esperan la llegada de su segundo hijo, la pareja disfruta una etapa enfocada en la familia y en los planes que tienen para el futuro.