Marvin Loría y su esposa Melanie Valverde se perdonaron y serán padres de nuevo

Marvin Loría y Melanie Valverde pronto se convertirán en padres por segunda vez. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

La familia de Marvin Loría y Melanie Valverde está a punto de crecer nuevamente. El futbolista y su esposa celebraron este sábado una revelación de sexo en la que dieron a conocer una noticia que los tiene llenos de ilusión.

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Según informó la página de entretenimiento La Roncha, la pareja está esperando su segundo hijo y, para sorpresa de muchos, se trata de otro niño.

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El medio también compartió imágenes del emotivo momento en que ambos descubrieron el sexo del bebé. En el video se observa a Marvin y Melanie tomados de la mano, abrazados y acompañados por su primer hijo, mientras esperan con emoción conocer el resultado.

Las pistas del embarazo ya ellas las venía dando desde hace días, pues únicamente se tomaba fotografías de espalda o donde solo se le viera la cara, sin duda estaba guardando la sorpresa para el momento de la revelación de sexo.

Así fue el momento donde dieron a conocer que esperan su segundo hijo. captura (la roncha /La Roncha)

Melanie Valverde, esposa de Marvin Loría (Instagram/Instagram)

La noticia fue recibida con alegría por familiares, amigos y seguidores de la pareja, quienes no tardaron en llenarlos de felicitaciones.

La llegada de este bebé representa un momento muy especial para la familia, que en los últimos años ha compartido con sus seguidores algunos de los momentos más importantes de su vida personal.

El pasado quedó atrás

Su historia también ha atravesado momentos difíciles, pues recordemos que en setiembre de 2025, Marvin Loría y Melanie Valverde estuvieron en el centro de la atención pública luego de que se viralizaran varios videos grabados en Santa Ana que mostraban una discusión entre ambos en plena vía pública.

En aquel momento, Valverde aseguró que el enfrentamiento ocurrió tras descubrir una supuesta infidelidad del futbolista. Días después, el tema generó amplia repercusión en redes sociales y medios de comunicación.

Sin embargo, con el paso del tiempo la pareja logró superar aquella situación y hoy vive una realidad muy distinta, marcada por la estabilidad familiar y la emoción de prepararse para recibir a un nuevo integrante.

Ahora, mientras esperan la llegada de su segundo hijo, Marvin y Melanie celebran una de las noticias más felices de sus vidas y demuestran que atraviesan una etapa llena de amor y nuevos proyectos familiares.