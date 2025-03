Melissa Durán celebra una fecha especial de uno de sus grandes amores

Melissa Durán es presentadora de Noticias Repretel. Fotografía: Instagram Melissa Durán. (Archivo/Archivo)

Este 31 de marzo es un día más que especial para Melissa Durán, pues cumple un año más de vida su primer gran amor.

Coffee, el peludito de la presentadora de Noticias Repretel, está de manteles largos este lunes y su guapa mamita lo celebró con un revelador mensaje.

LEA MÁS: Él es Coffee, el perrito que Melissa Durán consiente hasta con cajita feliz

Para Meli, Coffee es de los compañeros más especiales que tiene en su vida y su deseo de cumpleaños para su “perrhijo” es que le sea eterno.

“Hoy mi bebé cumple 12. Te amo mi Coffee, que me seas eterno porque no sé qué haría sin vos”, escribió Meli en una historia de Instagram con una foto bastante sentimental de ella con su “primogénito”.

En julio del año pasado, en el marco del Día Mundial del Perro, la periodista y empresaria había contado a La Teja que Coffee llegó a su vida cuando ella tenía 26 años (actualmente tiene 38) y lo identificó como su primer gran amor.

Melissa Durán junto a su consentido Coffee que este lunes está de manteles largos. Fotografía: Instagram Melissa Durán. (Instagram/Instagram)

“Coffee es mi primer perrito. De niña nunca me dejaron tener perros, nunca, así que no estaba familiarizada con los animalitos; incluso, me daban miedo. Pero mi hermana quedó embarazada, ya estaba casada, y yo dije que era mi oportunidad. Le dije a mi mamá que mi hermana iba a tener un bebé, que yo quería un perrito y así llegó él a mi vida. Es un french poodle y no hay palabras para el amor que le tengo. Mis hijas dicen que Coffee es mi hijo favorito, porque él es como el amor de mi vida”, nos confesó Durán.

LEA MÁS: Esposo de Melissa Durán le dio una respuesta a la periodista que abrió un gran debate

Tan consentido es Coffee en su vida, que esa vez nos contó que le compra la famosa cajita feliz para chinearlo o para ponerlo feliz cuando lo ve triste.

También nos dijo que el mayor gusto que le da a la mascota es con las camas y que cada vez que ve una y le gusta, se la compra. Una de las camas de Coffee le costó a la empresaria 150 mil colones.

Melissa Durán junto a su primer gran amor, Coffee. Fotografía: Cortesía Melissa Durán. (Cortesía)

Además de Coffee, Meli es mamá perruna de Chocolate y Moka.

A Coffee no queda más que desearle un muy feliz cumpleaños.

LEA MÁS: Melissa Durán casi no se casa por un gran susto que vivió previo a su boda hace 8 años