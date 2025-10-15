Melissa Durán explota de felicidad tras ser sorprendida, en privado, por actor de Cebollitas

Melissa Durán visitó Argentina hace unos días. Fotografía: Instagram Melissa Durán. (Instagram/Instagram)

La presentadora de Noticias Repretel, Melissa Durán, vivió un momento de felicidad único, luego de recibir un mensaje privado de Diego Vicos, actor que interpretó a Juan Pablo “Colo” Batista en la recordada serie argentina Cebollitas.

Un mensaje que llegó al corazón

Vicos contactó a Meli por Instagram luego de que ella compartiera un video del Club 25 de mayo, lugar emblemático que visitó durante su reciente viaje por Argentina.

“Gracias por el video. Ahí me llegó y hasta yo tuve nostalgia”, le escribió Diego, acompañado de emoticones de corazón y carita feliz.

Melissa no dudó en compartir la conversación en sus redes sociales y expresó a sus seguidores: “¡Ustedes no se imaginan mi emoción! El video que grabé en Argentina llegó hasta él por alguna razón”.

Melissa Durán compartió en este mensaje lo que le escribió Diego Vicos por privado. Fotografía: Instagram Melissa Durán. (Instagram/Instagram)

Una visita llena de nostalgia

Durante su visita al Club 25 de mayo, Meli recordó con cariño la serie Cebollitas, una de sus favoritas de la infancia.

“Teníamos que ir, aunque no está tan cerca de la ciudad”, comentó la presentadora mientras recorría el histórico gimnasio donde se grabó la serie.

La costarricense confesó que el lugar le marcó mucho, y que vivir esta experiencia en persona fue un momento inolvidable.

“¡Qué locura que nos marcara tanto!”, agregó Meli en su recorrido.