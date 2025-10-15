Farándula

Melissa Durán explota de felicidad tras ser sorprendida, en privado, por actor de Cebollitas

Presentadora de Noticias Repretel recibió sorpresa de Diego Vicos, quien interpretó el personaje de El Colo en la recordada serie argentina

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera
Melissa Durán
Melissa Durán visitó Argentina hace unos días. Fotografía: Instagram Melissa Durán. (Instagram/Instagram)

La presentadora de Noticias Repretel, Melissa Durán, vivió un momento de felicidad único, luego de recibir un mensaje privado de Diego Vicos, actor que interpretó a Juan Pablo “Colo” Batista en la recordada serie argentina Cebollitas.

Un mensaje que llegó al corazón

Vicos contactó a Meli por Instagram luego de que ella compartiera un video del Club 25 de mayo, lugar emblemático que visitó durante su reciente viaje por Argentina.

“Gracias por el video. Ahí me llegó y hasta yo tuve nostalgia”, le escribió Diego, acompañado de emoticones de corazón y carita feliz.

LEA MÁS: Melissa Durán ya regresó a Noticias Repretel y así fue cómo logró salir de Nicaragua

Melissa no dudó en compartir la conversación en sus redes sociales y expresó a sus seguidores: “¡Ustedes no se imaginan mi emoción! El video que grabé en Argentina llegó hasta él por alguna razón”.

Melissa Durán
Melissa Durán compartió en este mensaje lo que le escribió Diego Vicos por privado. Fotografía: Instagram Melissa Durán. (Instagram/Instagram)

Una visita llena de nostalgia

Durante su visita al Club 25 de mayo, Meli recordó con cariño la serie Cebollitas, una de sus favoritas de la infancia.

“Teníamos que ir, aunque no está tan cerca de la ciudad”, comentó la presentadora mientras recorría el histórico gimnasio donde se grabó la serie.

LEA MÁS: Melissa Durán vivió un emocionante momento en Argentina que nunca olvidará

La costarricense confesó que el lugar le marcó mucho, y que vivir esta experiencia en persona fue un momento inolvidable.

“¡Qué locura que nos marcara tanto!”, agregó Meli en su recorrido.

Melissa Durán se llenó de nostalgia en su viaje por Argentina
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Melissa DuránRepretelCebollitasArgentinaDiego Vicos
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.