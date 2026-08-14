Melissa Durán habló de una hija que no nació de ella, pero que la enseñó a ser mamá

En la víspera del Día de la Madre, Melissa Durán abrió su corazón en un hermoso mensaje que les dedicó a una de sus tres hijas.

A pesar de que es mamá biológica solo de Amanda, la periodista ve como suyas a Valentina y Maripaz, los otros dos retoños de su esposo Esteban Mora.

Melissa Durán junto a Maripaz, una de sus hijas. (Instagram/Instagram)

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Valentina y Maripaz viven con Meli y Esteban desde hace años, por lo que representan la primera experiencia maternal de la comunicadora.

Melissa Durán agradeció a su hija del medio

Precisamente ese aspecto salió a relucir en las palabras que Melissa compartió en Instagram con dedicatoria a Maripaz, de 17 años.

“Esta es una historia de amor”, escribió Durán al “promocionar” en las historias el posteo que hizo en su feed.

En la publicación destacó lo agradecida que está con Dios por ser la mamá de la joven, así como por la paciencia que ella le ha tenido mientras aprendía a serlo.

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“Nueve años de ser tu mamá (más de la mitad de tu vida) y doy gracias a Dios por eso, mi amor.

“Porque me has tenido paciencia mientras aprendía cómo hacerlo y porque me elegiste para acompañarte cada uno de tus días”, dijo.

Melissa Durán dijo que Maripaz la enseñó a ser mamá. (Instagram/Instagram)

Una promesa a su hija del corazón

Asimismo le hizo una promesa a su hija del corazón, como ha llamado a Maripaz en más de una ocasión.

“Siempre estaré aquí, para vos. Amándote, regañándote y consolándote. Nuestra caramelito. Te amamos”, finalizó.

Meli compartió dos fotos que evidencian el paso de los años en su relación con su querida hija adolescente.

Maripaz es la hija del medio de las tres hijas de Meli y su marido. Valentina tiene 20 años y Amanda 7.

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