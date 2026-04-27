Farándula

Periodista de Repretel relata cómo consiguió tomarse fotografía con famoso exjugador del Real Madrid

Melissa Durán no tuvo tiempo ni de arreglarse con tal de no perder la oportunidad

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

La periodista de Repretel, Melissa Durán, compartió cómo, durante sus vacaciones, logró tomarse una fotografía con el exfutbolista brasileño Kaká.

Un encuentro inesperado

Durán viajó con su familia a Estados Unidos y, posteriormente, visitó Castaway Cay, en las Bahamas, donde coincidió con el exjugador, mientras hacía fila para lanzarse por un tobogán acuático.

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“Él viajaba en el crucero de Disney con su familia: con su esposa y sus dos pequeñitas, preciosísimas también, y cuando lo vi, yo estaba haciendo la fila para tirarme en un tobogán. Él iba delante de mí y yo sin celular porque estábamos en un tobogán que caía al mar.

Melissa Durán
Melissa Durán aprovechó para tomarse la foto con el famoso exjugador. (Instagram /Instagram)

“Apenas caí, salí corriendo a buscar el teléfono, fue superamable. Yo en un momento no quería como molestarlo porque yo sé que estaba paseando con su familia, pero vi que la misma gente de Disney se acercaba a felicitarlo y saludarlo y yo dije: ‘Es Kaká, yo necesito una foto con él’”, expresó la comunicadora.

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Un momento espontáneo

Durán relató que, tras conseguir la fotografía, le dijo “gracias”, a lo que él respondió “de nada”. También reconoció que el momento fue tan rápido que no pensó en cómo lucía.

Así posó Melissa Durán junto a Kaká.
Así posó Melissa Durán junto a Kaká. (Melissa Durán)

Explicó que acababa de salir del agua en una zona profunda, lo que la llevó a actuar con rapidez para no perder la oportunidad. A pesar de ello, aseguró que la imagen tiene un valor especial por lo inesperado del encuentro.

Así contó Melissa Durán su experiencia con Kaká.
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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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