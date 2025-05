Melissa Durán resulta herida en un brazo por un nuevo incidente con otro animal

Melissa Durán, periodista y presentadora de Noticias Repretel, no ve una con los animales. (redes/Instagram)

Melissa Durán tuvo un nuevo accidente con un animal y esta vez le dejó una herida en uno de sus brazos, solo que todo ocurrió dentro de su casa.

El primer sustazo que se llevó la comunicadora ocurrió en los primeros días de enero de este año, durante una de las corridas de toros de Canal 6 cuando una vaquilla la embistió y se quebró el dedo meñique de su mano derecha.

Hace tan solo unos días le dieron de alta de esta situación, tras terminar sus terapias físicas, ya que fue operada para arreglar el hueso dañado.

Esta vez Meli salió rascando, por meterse en medio de una pelea de perros, por lo que recibió un mordisco en uno de sus brazos.

Meli contó que la madrugada del sábado, estaban durmiendo, cuando empezaron a escuchar a dos de sus perros peleando, por lo que en medio de la oscuridad, tanto ella como su esposo fueron a ver qué pasaba.

Melissa Durán contó el nuevo accidente que tuvo con un animal

“La cosa es que estamos durmiendo y se escucha a Moca y Chocolate peleando, pero Moka es muy necio, entonces me levanto y agarro a Chocolate para alejarlo de Moca y Moka se me guinda en el brazo. No les puedo explicar cómo me dejó.

“Entonces, yo gritaba, Esteban se despertó, todo esto en medio de la oscuridad, era de madrugada. Esteban agarró a Moka y salió corriendo, no sé para dónde y se cayó, entonces yo estaba sangrando y Esteban tirado en el suelo”, contó entre risas al no poder creer lo que les había pasado.

Melissa Durán ahora anda con un parche en su brazo para disimular la herida que le dejó su perro. (redes/Instagram)

La presentadora de Repretel agregó que lloró porque le dolía demasiado el mordisco y que no quería ver a Moka “ni en pintura”, porque a pesar de ser un cachorro nunca se había comportado así con ella.

Ahora anda con un parche en su brazo para que no se le note la herida y dice haber aprendido la lección de no meterse en una pelea de perros.

